Ahora la nueva fecha para escoger un nuevo operador del sistema AutoExpreso será antes de que finalice este año, indicaron este miércoles el gobernador Pedro Pierluisi y el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González, quien, de paso, alegó que las quejas por las fallas en el servicio han disminuido.

“Eso está encaminado (el cambio de operador). El mismo mercado solicitó tiempo adicional y estamos trabajando arduamente para reemplazarlo y que sea un sistema robusto para todos los usuarios. Las quejas han disminuido constantemente. Es algo que estamos trabajando muy de cerca con muchísima empatía con los usuarios”, afirmó González.

Sin embargo, las quejas de los usuarios continúan en las redes. Por ejemplo, Yolanda Betancourt, denunció a través de Twitter que no es atendida pese a múltiples esfuerzos.

“Llevo 5 llamadas que me dejan en línea y me cuelgan. He actualizado el password 29 veces y no me deja acceder. ¿Cómo se supone que actualice la info de la tarjeta de crédito? Si se pasan los 5 días, no es por falta de yo intentar comunicarme con ustedes”, dijo la mujer en una publicación del 3 de enero en la que etiqueta a AutoExpreso.

González no proveyó datos para sustentar que las quejas se han reducido.

Entretanto, el gobernador dijo que la ACT está en el proceso de requerir propuestas para luego adjudicar. Entre marzo y abril concluye el período para aceptar propuestas. Pero el año pasado, tanto González como Pierluisi habían dicho que el cambio de operador del AutoExpreso se produciría antes de que finalizara el 2022.

El operador privado de AutoExpreso es Professional Account Managament (PAM). Bajo la operación de esta empresa, se produjo un ciberataque al Autoexpreso, cuyo responsable no se halló aunque dejó el sistema inoperante por semanas.

González recordó que desde hace meses no se cobran multas por rebasar un peaje sin carga.