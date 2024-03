Nuevo contrato otorgado a New Fortress Energy podría extenderse hasta 2028

“Las empresas interesadas en participar en el proceso competitivo de licitación fueron All Contractors and Services Corp., Appalachian Pipeline Contractors, Crowley, LT Automation, NCIB, New Fortress Energy y Puma Energy. No obstante, New Fortress Energy fue la única empresa en someter un ‘intent to bid’ y una propuesta de manera oportuna, en cumplimiento con los requisitos establecidos y evaluados por el contratista externo”, indicó Fontanés Gómez por escrito.