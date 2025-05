“En ese momento, la gobernadora reconoció la necesidad de hacer más eficiente la respuesta de las agencias gubernamentales a las peticiones de información que someten los periodistas y adujo que aún no completaba su equipo de trabajo en el área de comunicaciones. De paso, indicó que la directriz y la política de su administración es una de transparencia”, señala el comunicado.

No obstante, luego de esa reunión, la OPC asegura que se han producido instancias en las que “se entorpece la labor de los periodistas y se le niega acceso a información pública o a entrevistas con funcionarios de gobierno”.

“Lo importante es que, al no proveérsele información a los periodistas, sean de medios corporativos o independientes, se le niega información al pueblo y la supuesta transparencia que se promulga es inexistente”, indicó la presidenta del OPC, la periodista Gloria Ruiz Kuilan.

Asimismo, el comunicado detalla que se han recibido múltiples denuncias por parte de los periodistas sobre los escollos que enfrentan en la cobertura diaria del gobierno de González Colón. Entre estas, incluyen portavoces de prensa que no contestan llamadas ni mensajes de texto de los periodistas o editores, falta de información pública o entrevistas que hay que solicitar reiteradamente, que no se divulga el calendario de actividades de la gobernadora y, además, que no se convoca a conferencias de prensa con menos de una hora de antelación.