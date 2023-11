Canóvanas - Tras recibir de la Asamblea Legislativa el proyecto de reforma contributiva, el gobernador Pedro Pierluisi expresó su intención de convertir la medida en ley, pese a las objeciones que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le enumeró en una misiva enviada el jueves.

En un encuentro con medios de comunicación, Pierluisi desechó los argumentos del organismo y precisó que su esfuerzo por convencer a la JSF comenzará con una reunión virtual, en la tarde del viernes, en la que estará acompañado del secretario de Hacienda, Francisco Parés, y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero.

“Voy a tener el impacto fiscal real a la mano, no el que la Junta (estimó). Es significativamente menos. El proyecto que yo sometí tenía un impacto de alrededor de $500 millones. Esto es sin tomar en consideración el estímulo que le hace a la economía una medida como esta que, realmente, entendemos que el impacto va a ser significativamente menor. Lo que pasa es que la reducción, el alivio al bolsillo, es lo que estamos calculando al peso”, sostuvo Pierluisi tras una actividad en Canóvanas.

PUBLICIDAD

La JSF, en contraste, calculó que el sustitutivo al Proyecto de la Cámara (PC) 1839 costaría al erario unos $750 millones anuales. Como consecuencia de tal impacto, de acuerdo con el ente, la legislación violenta la Ley Promesa, el Plan de Ajuste de Deuda del gobierno central, el presupuesto vigente y el plan fiscal certificado.

Pierluisi tronó ante los señalamientos expuestos, al afirmar que, bajo la filosofía de la JSF y el principio de que cualquier reducción tributaria debe ser compensada mediante otra fuente de ingresos, sería imposible lograr algún tipo alivio contributivo, pese a niveles de recaudos que, en los pasados años fiscales, han excedido las proyecciones.

En un tono que el propio gobernador describió como “alto y duro”, Pierluisi también censuró que la JSF expusiera sus objeciones sin esperar a que el gobierno central y la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa presentaran sus respectivas certificaciones del impacto fiscal del PC 1839.

“Me parece, a mí, una actitud totalmente irrazonable que no le den paso a esta medida”, exclamó el primer ejecutivo. “Lo menos que hubiera esperado de la Junta es que tan siquiera aguardaran a que les demos la certificación, el estudio de impacto y nuestra información para estar entonces tomando una posición. Obviamente, tienen ya una mente hecha nociva para el desarrollo económico. (...) Para mí, está colmando la copa”.

“Basta de esta intransigencia de que, si bajas un impuesto, tienes que subir otro. Si esa es la regla, nunca habrá aquí un alivio contributivo”, insistió, al agregar que, en la reunión el viernes, se “desahogaría” con la Junta.

PUBLICIDAD

Para el gobernador, la reforma contributiva es necesaria para proveer alivios a empresas medianas y pequeñas, así como a la clase media, implementar ajustes anuales a base de la inflación y simplificar el sistema tributario.

Dado que la sexta sesión ordinaria ya concluyó, Pierluisi tendrá 30 días para firmar la medida, término que expirará el 15 de diciembre.

“Al paso que esto va, y no he tomado la decisión, lo que se ve venir es que yo voy a firmar esa ley de alivio contributivo, a menos que me digan mis asesores que ahí se incluyó algo totalmente objetable. (...) Lo increíble aquí es que la Junta se adelantó sin tan siquiera recibir una certificación, los estudios de nuestra parte”, manifestó el mandatario.