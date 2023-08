El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este lunes que mantiene una relación “cordial” con la comisionada residente en Washington Jenniffer González, quien ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de retarlo en unas primarias a la gobernación por el Partido Nuevo Progresita (PNP).

Al mismo tiempo, el mandatario subrayó que tiene el control de las operaciones del Ejecutivo, y es esa su prioridad en este momento.

“Puede haber apariencias, pero la realidad es que estoy ocupado administrando la Rama Ejecutiva. La Rama Ejecutiva está haciendo la obra, está brindando los servicios que el pueblo espera y, en el caso de la comisionada, que ella se exprese en cuanto a sus labores. Ella tiene una función allá en Washington que es importante, pero yo no voy a comentar sobre eso”, señaló Pierluisi, al ser abordado sobre la fragmentación que aparenta haber entre ambos.

Todo apunta a que la comisionada residente en Washington retará al primer ejecutivo por la candidatura a la gobernación por el PNP. A pesar de que González no ha revelado cuál será su futuro político, ha anticipado que “pronto” anunciará detalles al respecto.

PUBLICIDAD

González, al mismo tiempo, ha cuestionado el trabajo de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez, por supuestamente hacer pública información sobre una investigación que realiza la agencia respecto a unas obras de construcción en la residencia de sus suegros en La Parguera, Lajas.

“Yo estoy haciendo mi trabajo, los que trabajan en la Rama Ejecutiva están enfocados y no nos vamos a distraer”, puntualizó Pierluisi. “Siempre ha habido una relación cordial y, de igual manera, cuando hay que aunar esfuerzos, aunamos esfuerzos. Lo importante aquí es que cada cual haga su trabajo, y yo estoy haciendo el mío”, insistió el primer ejecutivo, tras realizar un recorrido por el Centro de Salud Cossma, en San Lorenzo.

González ha alegado, además, que empleados públicos que la apoyan en términos políticos están siendo perseguidos en sus lugares de empleo.

Abordado sobre cuándo fue la última comunicación con la comisionada residente, Pierluisi indicó que fue durante la visita de la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés), Jennifer Granholm, quien estuvo de visita en la isla la semana pasada.

“Ella (González) informa lo que hace, y yo estoy muy pendiente de todo lo que ocurre en Puerto Rico, de todo lo que se reporta en los medios en Puerto Rico. Estoy totalmente conectado, corro toda la isla constantemente. Pero, otra vez, yo respondo por la Rama Ejecutiva… cada cual responde por lo suyo”, expuso.

¿Está listo para retar a la comisionada?, se le preguntó a Pierluisi.

PUBLICIDAD

“Es al revés. Yo soy el gobernador de Puerto Rico y, en mi caso, no son rumores, ni especulaciones. Desde el primer día, fui bien claro que voy a aspirar a la reelección. Así que lo que queda por verse es quiénes aspiran a la gobernación, y esto todavía no está claro. Hay mucha especualación, mucho rumor, y lo que he dicho y repito es que le voy a ganar a cualquiera que aspire. Así de sencillo”, respondió.

El Centro de Salud Cossma, en San Lorenzo, fue reconstruido recientemente, tras una asignación de casi $6 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).