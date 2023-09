El gobernador Pedro Pierluisi no descartó este viernes que, a futuro, se utilicen fondos federales y estales para subsidiar el pago de electricidad a pequeños y medianos comerciantes, ante la posibilidad de un aumento en virtud del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“No descarto que, si viene, en algún momento, un aumento significativo de la luz, usar (fondos) federales o estatales a mi disposición para mitigarlo. Ya lo hecho, pero no me voy a adelantar en el futuro porque todavía no sabemos cuánta deuda va a pagar la Autoridad, y no sabemos si el Negociado (de Energía de Puerto Rico, NEPR) va a subir la tarifa como resultado de eso”, expresó el primer ejecutivo, en la convención anual del Centro Unido de Detallistas.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó, la semana pasada, el nuevo Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE (PDA-AEE), el cual pareciera que no cuenta con el respaldo de varios bonistas institucionales, a juzgar por documentos judiciales.

“Reconozco que el tema energético es un tema crítico para la mayoría de nuestras empresas, por lo que lograr la transformación y modernización de nuestro sistema eléctrico es de mis más altas prioridades”, dijo el gobernador en su discurso.

De paso, exhortó al CUD a participar y expresarse en torno al documento, con miras a asegurar que la tarifa aplicable al sector comercial sea “justa y razonable”.

Pierluisi defendió, además, que la empresa Genera PR –a cargo del sistema de generación– fue contratada para “lograr ahorros en la compra de combustible, lograr mayor eficiencia operacional y decomisar plantas generatrices viejas y contaminantes que consumen combustible fósil, a medida que la energía renovable entra a nuestro sistema”. Los ahorros que Genera PR logre deben ayudar a reducir el costo energético, según su contrato.

Al mismo tiempo, el gobernador reconoció que la JSF ha logrado “acuerdos” con los acreedores de la AEE para que se pague el 20% de la deuda. “De haberse planteado pagar 80% hace años, ahora estamos pagando 20%. Las cosas las tengo que reconocer, y eso es un gran logro”, dijo.

Además, reiteró que, al final del proceso de quiebra, quien decidirá cuánto se paga de deuda es la jueza federal Laura Taylor Swain, a cargo de los casos bajo la ley Promesa.

“Definitivamente, como pasa en todos los procesos de quiebra, habrá un monto de deuda que tendremos que pagar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya sepamos el monto de la deuda? Que el Negociado va a incluir eso en el presupuesto anual de la Autoridad. Nuevamente, el Negociado de Energía será el que decida si se revisa la tarifa de la luz”, explicó.

Pierluisi objetó que la JSF comparta el posible aumento de la tarifa eléctrica porque, dijo, “eso no le corresponde” al ente. Se expresó convencido de que la jueza Swain le encomendará el asunto al NEPR, ya que la ley Promesa exige que se cumpla con la legislación local.

De igual manera, indicó que no descarta hacer aportaciones al Sistema de Retiro de la AEE para que cumpla sus obligaciones con los miles de jubilados de la corporación pública. “No descarto utilizar fondos federales o estatales para mejorar la condición fiscal del sistema de pensiones de la Autoridad”, apuntó.

Dirigiéndose a los pequeños y medianos comerciantes, repasó algunas de las estrategias que ha implementado su administración para promover el empresarismo, entre ellas, el programa de incentivos de regreso al trabajo, que se entregó con fondos del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, en inglés), así como la asignación de fondos federales para proveer subvenciones de hasta $150,000, de los cuales se ha desembolsado más de $160 millones.

Asimismo, reconoció los incentivos para energía solar a las pymes –como microrredes y proyectos de energía renovable de escala industrial– que le darán estabilidad al sistema y reducirán los costos de combustible.