El gobernador Pedro Pierluisi rechazó este lunes que exista una crisis de seguridad en el país, como ha señalado el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, quien la semana pasada le reclamó al mandatario que declare un estado de emergencia para atender esta problemática.

Acto seguido, Pierluisi defendió el trabajo del componente de seguridad y aseguró que, según las estadísticas del Negociado de la Policía, los crímenes violentos se han reducido en un 20% este año.

“Esto no es una cuestión de estar declarando un estado de emergencia cada vez que surge una problemática. Eso no funciona así. La violencia, si hablamos de Puerto Rico en general, ahora mismo, tenemos 20% de reducción en los asesinatos”, sostuvo tras inspeccionar las instalaciones del Centro de Salud COSSMA, en San Lorenzo, reconstruido recientemente.

“Cada asesinato es terrible, impacta tremendamente y es repudiable y no lo queremos, pero esa estadística es la que yo quiero seguir viendo que baja, baje y baje”, agregó Pierluisi.

La semana pasada, tras un triple asesinato en Carolina, la muerte a balazos de dos adolescentes de 13 y 15 años, en Loíza, y que un sargento de la Policía Municipal de Trujillo Alto fuera ultimado, Hernández solicitó al gobernador y al comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, la declaración de un estado emergencia y la aplicación de “un plan que pueda darle tranquilidad al país”.

“El gobierno no puede declarar una emergencia cada vez que surge una crisis en cualquier área porque, si no, básicamente se convertiría en un gobierno disfuncional. Hay áreas en las que no hay alternativa alguna, que no se han priorizado, por ejemplo. Pero la lucha contra el crimen es prioridad”, enfatizó Pierluisi, al destacar el trabajo en colaboración con las autoridades federales.

Lo importante, agregó el primer ejecutivo, es continuar reforzando las iniciativas de la Policía y el Departamento de Justicia, así como atender los problemas de salud mental y adicción.

En lo que va de año, según la Policía, se han registrado 291 asesinatos, 74 menos que los reportados para la misma fecha en 2022.

No descarta un nombramiento en propiedad

Abordado sobre el futuro de la jefatura del Departamento de la Familia, Pierluisi no descartó designar oficialmente a la silla a Ciení Rodríguez Troche, quien ocupa el cargo de forma interina desde finales del año pasado tras la renuncia de Carmen Ana González Magaz.

“No descarto hacerlo (designarla al cargo) porque ella está haciendo una labor excelente... Ciertamente, no puedo descartar ese escenario”, puntualizó el mandatario.

Sobre si hay otras personas bajo consideración para el cargo, Pierluisi respondió: “Ahora mismo, no”.

El 31 de diciembre, González Magaz abandonó el puesto para dedicarse, según dijo, al cuidado de su progenitora.