El gobernador Pedro Pierluisi y la secretaria de la Gobernación, Noelia García, se disculparon hoy con el magisterio por las controversiales expresiones hechas, por separado, en la que indicaron que los servidores públicos -como maestros, bomberos y policías- inconformes con sus salarios o condiciones de trabajos deberían reconsiderar otras alternativas de empleo.

“En estos últimos días hubo unos planteamientos que nos ofendieron al magisterio puertorriqueño, salidos de la boca del gobernador y de la secretaria de la gobernación. Se le hizo el planteamiento de que nos habían ofendido, de que nos habíamos sentido ofendidas y hubo una disculpa que, obviamente, no se la van a dar ustedes”, expresó Migdalia Santiago, portavoz de Educamos.

Aunque inicialmente, de acuerdo con Santiago, tanto el gobernador como García alegaron que sus palabras se habían mal interpretado y “nosotros sabemos que eso no es cierto”, posteriormente, se disculparon.

“Las disculpas son para quien las da, no para quien los recibe, así que duerman tranquilos esta noche que nosotras pasamos la información. Pero, obviamente, tuvimos que decírselo porque es parte del dolor que una siente cuando una escogió una profesión y se le falta el respeto”, señaló Santiago tras concluida una reunión con el gobernador y parte del componente fiscal para buscar unos acuerdos relacionados a los reclamos de los maestros de justicia salarial y retiro digno.

En una rueda de prensa el lunes, en reacción a las protestas por parte de servidores públicos en reclamo por una mejor paga y protección a su retiro, Pierluisi dijo que “badie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero, pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad. Y si por alguna razón cuestionan si debe seguir haciéndolo -o porque la paga no es la que espera o las condiciones de trabajo no son las que espera-, no está obligado a permanecer en esa posición. Ahora, si permanece en esa posición -y estoy hablando a nombre del pueblo de Puerto Rico- tiene que cumplir con su deber. No hay alternativas”.

Posteriormente, se le cuestionó si se arrepentía de lo dicho y respondió que no.

“No, en lo más mínimo. ¿Arrepentirme de qué? O sea, yo hice muchas expresiones totalmente solidarizándome con los reclamos que hay, dándole espacio a la expresión pública, marcha, protesta. Lo único que sí dije es que no se debe claudicar al deber. No se debe echar al lado el deber”, dijo, entonces, el gobernador.