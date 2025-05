Patillas - A pesar de haber retirado su nombramiento a la secretaría de Justicia , debido a que no contaba con los votos para ser confirmada en el Senado , la gobernadora Jenniffer González aseguró este jueves que se reunirá con la licenciada Janet Parra para discutir “dónde se ve” en el gobierno.

Al preguntársele si haría lo mismo para Parra, González subrayó que “el gobierno no está para crearle puestos a la gente, está para servirle al pueblo”. Más bien, dijo que recluta a base de las necesidades que surjan.

La reunión se dio a horas de que González retirara el nombramiento de Parra como secretaria de Justicia, luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz , informara que no contaba con los votos para ser confirmada.

“A mí, lo que me extrañó, y corrijo la expresión que hizo el presidente del Senado, yo estaba en mi oficina, en una reunión con el alcalde de Guayanilla. Mi celular no sonó en ningún momento. Estuve allí. No tengo ningún texto de él. Él prefirió comunicarle eso a mi ayudante de nombramientos, cinco segundos antes o cinco segundos después, de que subiera el asunto en las redes sociales”, contó.