El gobernador Pedro Pierluisi urgió a la Legislatura a reunirse con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para atender las diferencias en torno a la propuesta del ente fiscal para asignar $545 millones, del presupuesto vigente, para la empresa Genera PR, que se encargará de la generación del sistema eléctrico a partir del 1 de julio.

El primer ejecutivo mostró reparos con acciones de la Cámara de Representantes, que ayer recortó dicha partida para destinar fondos al Sistema de Retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“La Junta tiene la última palabra en el asunto presupuestario. Si es que el liderato legislativo discrepa de lo que tiene esa resolución, pues que lo conversen con el director ejecutivo de la Junta y el equipo de la Junta para ver si se llega a algún tipo de acuerdo o consenso con la Junta, porque si no se llega, todo este trabajo que están haciendo, no va a rendir frutos”, sostuvo Pierluisi, en expresiones a periodistas tras participar de una actividad de cierre del Mes de Concienciación sobre el Autismo.

El lunes, la JSF envió a la Legislatura un anteproyecto con el cual se enmendaría el presupuesto de este año fiscal para distribuir $1,478 millones de “fondos excedentes” del Fondo General. La propuesta de la JSF destinaría $650 millones para la Reserva de Emergencia, $545 millones para un préstamo a la AEE para que establezca reservas de capital de trabajo para la empresa Genera PR, $100 millones para cubrir un posible déficit de Medicaid, $94.9 millones para el pago del instrumento de valor contingente del impuesto sobre ventas y uso (IVU), y $88.1 millones para el pago de obligaciones vencidas, que podría usarse para un acuerdo transaccional entre la AEE y otras agencias para cubrir deudas o para emitir pagos a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) por los costos que debe cubrir el gobierno central.

Ayer, la Cámara de Representantes aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 485, que redujo a $272.5 millones –la mitad- los fondos que recibiría la AEE para el préstamo a Genera PR. La Cámara baja destinaría la otra mitad de lo propuesto por la JSF para capitalizar el Sistema de Retiro de los empleados de la AEE.

“Con la aprobación de estas medidas, reafirmamos el compromiso inequívoco de la Cámara de Representantes, desde el día uno, con los jubilados de la AEE. Al asignar estos fondos, estamos capitalizando el Sistema de Retiro, que estaría insolvente en apenas semanas y que tiene un déficit actuarial que asciende a $900 millones”, indicó, el martes, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, en declaraciones escritas.

Pierluisi manifestó que su administración está comprometida con la protección de las pensiones de los empleados públicos, al señalar que no se tocaron las pensiones al reestructurar la deuda del gobierno central, pero urgió al Senado a no seguir los pasos de la Cámara.

“Yo he dicho, afirmativamente, que los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica pueden estar tranquilos y tranquilas de que no se les va a recortar sus pensiones. En cuanto a lo que acaba de aprobar la Cámara, no tengo todos los detalles, pero exhortaría al Senado a que a que entable comunicación con la Junta de Supervisión”, expresó el primer ejecutivo.

A principios de este año, jubilados de la AEE comenzaron a recibir comunicaciones escritas en las que cuáles se les informaba que no se les podría pagar sus pensiones a partir de abril, debido a insuficiencia de fondos. A finales de marzo, la AEE solicitó a la JSF la asignación de $200 millones para estabilizar su sistema de retiro, de los cuales $65 millones se destinarían a cubrir las obligaciones previstas para mayo y junio, mientras que los restantes $135 millones cubrirían los meses de julio a octubre.

“La política pública de mi administración es clara en cuanto a que no queremos recortes a las pensiones”, sostuvo Pierluisi, quien reiteró que está atento a la reestructuración de la deuda de la AEE –que está en manos del Tribuna federal y la jueza Laura Taylor Swain- para que no se toquen las pensiones de los jubilados de la corporación pública.

“Lo que sometió la Junta es una propuesta que ya fue deliberada, que está en bien pensada, y trastocar con la misma lo que va a causar es una controversia innecesaria. A fin de cuentas, nos agrade o no, la Junta tiene la última palabra en cuanto al presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y si quieren hacer cualquier cambio en esa resolución que sometió la Junta, tienen que discutirlo con la Junta y fundamentárselo a la Junta, porque si no, yo sé cómo va a acabar, que entonces la Junta va a aprobar otra versión de esa resolución, la que sometió anteriormente”, apuntó el gobernador.