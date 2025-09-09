PRITS se queda sin jefe por tercera vez bajo el gobierno de Jenniffer González

La gobernadora Jenniffer González retiró el nombramiento de Martín Jiménez Morales como principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno y director ejecutivo del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), su tercer nominado para el puesto en lo que va de administración.

La carta en la que se pide el retiro fue recibida este martes en la Secretaría del Senado, según ponchada, aunque tiene fecha del 2 de septiembre. La misiva está firmada por González, quien se encuentra en un viaje oficial en Washington D.C.

Jiménez Morales es el tercer nominado para el puesto retirado por la mandataria sin recibir consideración de la Cámara alta.

Antonio Ramos Guardiola, quien provenía del gobierno de Pedro Pierluisi, quedó a cargo de la agencia al llegar González al poder en enero y fue nominado formalmente el 12 de ese mes. No obstante, su designación fue retirada el 28 de abril.

La gobernadora lo relevó de esa posición súbitamente, y aunque no ofreció mayores detalles, alegó, durante una conferencia de prensa, que había conseguido a otra persona.

Colocó, entonces, a Rubén Quiñones en la dirección de PRITS de manera interina, pero el funcionario dejó el cargo.

El mismo 28 de abril, presentó la nominación de Luis Javier Rodríguez Vega ante el Senado, pero fue retirado el 17 de junio.

El 1 julio, la gobernadora nominó a Jiménez Morales, quien tampoco fue considerado por la Asamblea Legislativa. Al anunciar el nombramiento, La Fortaleza destacó, entre otras cosas, que el ahora exdesignado tenía más de 23 años de experiencia como asesor en sistemas de tecnología de información, seguridad y estrategia, y amplia experiencia en diversas metodologías de gestión de proyectos.

Jiménez Morales, además, fundó la empresa Nexgen System y fue director de tecnología del Municipio de San Juan.

Pese a que se solicitó, La Fortaleza no dio expresiones sobre el retiro del nombramiento de Jiménez Morales.

Mientras, PRITS confirmó, por escrito, el retiro de la nominación y señaló que la agencia “permanece a cargo del subdirector Poincaré Díaz”.