Reasignan uso de fondos federales para acelerar la reconstrucción de la red eléctrica: esta es la nueva distribución

Casi dos terceras partes de la asignación de poco más de $365 millones que el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés) separó originalmente para proyectos de placas solares fueron destinadas a labores de reparación en las unidades de generación que Genera PR administra y el resto, a trabajos en el sistema de transmisión y distribución en manos de LUMA Energy, anunció este viernes la gobernadora Jenniffer González.

En compañía del zar de Energía, Josué Colón, y la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata, la mandataria subrayó que los $220.2 millones para la flota de generación serán asignados directamente a Genera PR, pero los $146.8 millones para la red de transmisión y distribución estarán en manos de la corporación pública, que, a su vez, “contratará” a LUMA para la ejecución de los proyectos de mejoras.

González precisó que Genera PR ya completó algunas labores que serán reembolsadas por el DOE, como la rehabilitación de la unidad #4 de la central Palo Seco (Toa Baja) –a un costo de casi $21 millones, entre ellos, unos $15 millones de la agencia federal–, mientras que otras se encuentran en curso, como las reparaciones a la unidad #7 de la central San Juan.

Aunque al momento de publicación no se había provisto un listado exhaustivo de los proyectos, la primera ejecutiva indicó que también se incluyen obras en las centrales de Aguirre (Salinas), Mayagüez, Costa Sur (Guayanilla) y Cambalache (Arecibo), que en conjunto tienen, al presente, más de 700 megavatios (MW) fuera de servicio.

“Estamos hablando de reparación de turbinas, rotores, maquinaria”, resumió González, en conferencia de prensa desde la central San Juan, donde observó los trabajos que se llevan a cabo en la unidad #7, que puede aportar hasta 100 MW.

La asignación del DOE, de otra parte, pudiera representar un alivio tarifario si el Negociado de Energía concluye que sustituyen fondos que previamente se contemplaba cobrar a los clientes.

En varias instancias durante el encuentro con los medios, la gobernadora aludió a las críticas que hizo a la reasignación de fondos el comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández. Los $365 millones fueron producto de una asignación global de $1,000 millones para proyectos de energía renovable en Puerto Rico que lideró, en 2022, el fenecido congresista demócrata Raúl Grijalva y que González, entonces comisionada residente, auspició.

El propósito de los fondos, sin embargo, chocó desde inicios de año con las políticas del presidente Donald Trump y el secretario de Energía, Chris Wright, de maximizar la generación eléctrica mediante las fuentes fósiles producidas a nivel doméstico.

“Como parte de todas esas visitas y decenas reuniones virtuales (con oficiales del DOE), pudieron ver la necesidad real de que hubiera una ayuda directa y, en lugar de hacerse a proyectos que pudieran haber beneficiado a 50 o 100 personas o distintas comunidades, buscamos el bien mayor, en este caso, una asignación que fuera directamente para reparar las plantas generatrices y el sistema eléctrico”, afirmó la gobernadora.

Originalmente, los $365 millones hubieran sido administrados por la Administración de Vivienda Pública y un grupo de entidades sin fines de lucro para instalar sistemas solares y baterías de almacenamiento en más de un centenar de complejos de vivienda –públicos y privados– y centros de salud comunitarios.

Mientras, González indicó que, con $146.8 millones, se atenderán reparaciones a líneas de transmisión claves y transformadores de subestaciones.

“Esto le toca a LUMA, pero ustedes saben las múltiples disputas que ha hay públicamente y, como parte de los esfuerzos, el DOE identificó que esto era necesario. A diferencia de estas plantas de San Juan, donde Genera, como parte de las conversiones, entró directamente junto con la AEE a ser recipiente de los fondos, en el caso de LUMA, el DOE no les delegó esa función a ellos, (sino) a la AEE. Es la AEE quien va a recibir los $146.8 millones y, entonces, la AEE contrata a LUMA”, describió.

El Nuevo Día solicitó a LUMA una reacción al mecanismo anunciado por la gobernadora, pero al momento de publicación no se había recibido respuesta.

“Ellos (DOE) decidieron las áreas en que se iba a invertir el dinero”, enfatizó la primera ejecutiva, quien también indicó que, en septiembre, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias comprometió $213 millones para 33 proyectos, que incluyen $115.2 millones para el área de generación, $65.3 millones para el área de distribución, $13.9 millones para subestaciones y $8.6 millones para manejo de vegetación.

González, de otra parte, no precisó cómo se utilizarán los casi $200 millones restantes de la partida de $1,000 millones asignada a Puerto Rico a través del DOE. Previamente, unos $440 millones se utilizaron para encaminar la instalación de paneles solares en alrededor de 30,000 hogares, proyecto que puede extenderse hasta finales de la década.