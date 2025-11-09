Repartirán sobre $18 millones entre empleados públicos como bonificación por el pasado año fiscal

Empleados de 14 agencias públicas afiliados a la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipios (AFSCME, en inglés) se beneficiarán de la distribución de más de $18 millones correspondientes a bonificaciones vinculadas a los niveles de recaudos del gobierno central en el año fiscal que cerró el 30 de junio, reveló la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La misiva de la JSF, con fecha del 6 de noviembre, no precisa la cantidad de trabajadores que recibirán el incentivo, conocido en inglés como el “Upside Participation Bonus” (UPB) que, en pasados años, ha ascendido a un tope de poco más de $2,000 por beneficiario.

“La Junta de Supervisión aprueba la transferencia interagencial, liberación de fondos del año previo y extensión de fondos en la cantidad de $18,271,680 hasta el 31 de diciembre de 2025, para las cuentas correspondientes de las agencias que recibirán las partidas para el UPB de empleados gubernamentales afiliados”, escribió el director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica.

A la luz de la carta, el Departamento de Hacienda podrá transferir ese monto, que se encuentra bajo su custodia, a las agencias que distribuirán el UPB directamente a sus empleados.

La comunicación de Mujica precisa que las agencias deben completar los desembolsos en o antes del 31 de diciembre, aunque a Hacienda se le concedió hasta el 30 de junio de 2026 para atender posibles reclamaciones o correcciones en torno a las bonificaciones. Para ese propósito, la dependencia retendrá unos $3.3 millones.

El UPB, en síntesis, es un incentivo otorgado a los empleados de la AFSCME al amparo del Plan de Ajuste de Deuda del gobierno central, como recompensa al apoyo del sindicato a la reestructuración de obligaciones propuesta.

A base de la reasignación aprobada, los empleados afiliados a la AFSCME pertenecientes al Departamento de Corrección y Rehabilitación recibirán la tajada mayor del UPB, con un incentivo ascendente a $7,327,040, seguido de los trabajadores de la Administración de Familias y Niños, cuyas bonificaciones totalizarán $2,793,280.

Los empleados de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia ($1,709,120), el Departamento de Educación ($1,254,400), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ($1,155,840) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas ($1,021,440) también recibirán sumas por encima del millón de dólares.

El resto de las agencias con empleados representados por la AFSCME incluye al Departamento de Asuntos del Consumidor, el secretariado del Departamento de la Familia, la Administración para el Sustento de Menores, la Administración de Rehabilitación Vocacional, la Junta de Libertad bajo Palabra, el Instituto de Ciencias Forenses, la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez y la Junta Reglamentadora del Servicio Público.