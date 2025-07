Revelan deficiencias en el DTOP: más de $6.1 millones en deudas por cobrar

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) tiene 6,678 cuentas por cobrar y sus deficiencias en las gestiones para recuperar ese dinero –algunas de hace casi dos décadas– han privado a la agencia de sobre $6.1 millones en ingresos, reveló una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

Según el informe, las primeras gestiones de cobro en algunas de esas cuentas morosas se remontan al 2008. Las deudas por cobrar del DTOP corresponden a falta de pago por cánones de arrendamiento de inmuebles de su propiedad, multas, reembolso de gastos y pagos indebidos de sueldo, entre otros.

“El DTOP no contó con estos recursos para atender sus gastos operacionales y administrativos. Además, le impide mantener información actualizada, completa y confiable de sus operaciones. También las cuentas por cobrar se acumulan y envejecen, lo que dificulta su cobro y provoca que, con el tiempo, se conviertan en incobrables”, detalla el informe publicado el 8 de julio.

Ante los señalamientos, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, argumentó que se trata de acciones de pasadas administraciones.

“Desde el inicio de esta nueva etapa en el DTOP, hemos reafirmado nuestro compromiso con la transparencia, modernizar la agencia, reforzar los controles internos y promover la sana administración de los recursos públicos. Reiteramos nuestra disposición de acoger e implementar cualquier recomendación que contribuya a mejorar nuestros sistemas y a optimizar los servicios que ofrecemos”, expresó el ingeniero, en declaraciones escritas, a El Nuevo Día.

El secretario del DTOP, Edwin González, argumentó que los señalamientos corresponden a pasadas administraciones y que ha tomado medidas para mejorar las operaciones en la agencia. (Carlos Giusti/Staff)

Para la contralora Yesmín Valdivieso, el asunto más preocupante son los pagos indebidos de sueldo, lo que se refiere a que se haya compensado económicamente a un empleado con una suma mayor a la autorizada, se le hayan dado bonos de forma irregular o liquidaciones que no correspondían.

Como parte de la auditoría, la OCPR analizó 25 cuentas de pagos indebidos de sueldos, por un total de $161,386 y cuyas gestiones de cobro iniciaron entre 2015 y 2023. Esos trámites de recobro pueden darse mediante descuentos en nómina si la persona trabaja aún en el gobierno. En el caso de que sea contratista, se envía una notificación al Departamento de Hacienda para que se descuente de algún pago que se haga en favor del deudor, según el reporte.

“¿Cómo tú le descuentas o le pagas a una persona un bono que se sabe que no estaba aprobado y lo dejas ir, y no lo recobran antes de irse y (aun así) le pagas sus licencias?”, cuestionó Valdivieso.

La partida con la mayor cuantía por cobrar es la de arrendamientos, que suman $2,724,110 en 4,717 cuentas. Los auditores de la OCPR analizaron cinco cuentas, y en cuatro no hubo gestiones de cobro en los últimos siete años. Pese a no pagar, los arrendatarios continuaron con el permiso de entrada y ocupación del terreno. De los expedientes analizados, no encontraron evidencia de referidos al Departamento de Justicia.

“Si tú en 15 años no has pagado una renta, no creo que tú lo vayas a poder recobrar. O sea, por eso es tan importante que, cuando tienes deudas por cobrar, tengas un procedimiento para estar encima de ellas y, en el momento que pasan tres meses y no te han pagado, le mandas una notificación, si es un arrendamiento, para que se vayan. Eso, en el DTOP, no se estaba haciendo”, acentuó la contralora.

Otro asunto que dificulta las gestiones de cobro en la agencia es que no cuentan con una base de datos confiable que registre adecuadamente las cuentas pendientes. La auditoría encontró que, en el registro que maneja el DTOP desde 2015, hay 41,829 campos en los que no se incluyó, entre otras cosas, el nombre y dirección del deudor; fecha o número de la factura, ni el concepto de la misma. Asimismo, la OCPR identificó 722 números de recibos únicos duplicados, pero con información distinta en nombres e importes.

“Para mí, eso va a ser imposible de cuadrar. Según me explicaron mis auditores, en ese Excel habían celdas que no tenían ni nombre del que lo adeudaba. Entonces, si tú no sabes quién te lo adeuda, ¿cómo tú sabes a quién se supone que tú le cobres? No hace ningún sentido. Aplicar pagos a diferentes cuentas, pues tú no sabes quién verdaderamente fue el que te pagó y qué fue lo que te pagaron”, planteó Valdivieso, al recalcar que una base de datos confiable es algo “básico”.

