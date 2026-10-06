Rotundo “no” de los alcaldes a proyecto de ley que daría una amnistía en deudas del CRIM

Luego de la radicación de un proyecto de ley que daría paso a una amnistía para contribuyentes con deudas sobre propiedad mueble e inmueble en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), un grupo de alcaldes encabezados por el presidente de la Junta de Gobierno de ese ente recolector de impuestos, Jesús Colón Berlingeri, rechazó este lunes la medida y anticipó que presentarán una ponencia en oposición.

El Proyecto del Senado 1497, que busca establecer una amnistía de 90 días para deudores del CRIM, fue presentado por la senadora por el Distrito de Arecibo, Brenda Pérez Soto.

“Yo creo que (la senadora) no está bien informada. Francamente, nosotros ya hemos dado amnistías anteriores. No es el momento para dar otra. Hay que hacer un análisis y preguntarles a los alcaldes. Sencillamente, debe haber un consenso de parte nuestro”, afirmó Colón Berlingeri, a su salida de La Fortaleza, donde acudieron alcaldes rojos y azules para firmar acuerdos colaborativos y recibir una antena que les permitirá mantener la comunicación en momentos de desastres naturales.

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Colón Berlingeri, quien a su vez es alcalde de Orocovis, opinó que la propuesta de la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) “está a destiempo”.

“Nosotros ya estamos haciendo una ponencia. Es en contra (de la medida), obviamente”, afirmó.

Entretanto, el alcalde de San Lorenzo, Jaime Alverio Ramos, lamentó que la senadora, previo a presentar la legislación, no haya consultado con el ente regente del CRIM.

“La Junta del CRIM, recientemente, aprobamos por unanimidad una resolución para que no hayan más amnistías. Las amnistías tienen un efecto dual, aunque es positivo, también crea este ambiente de que siempre beneficiamos al que no cumple, y el cumplidor entonces no hay beneficios para ellos”, apuntó Alverio Ramos, quien es miembro de la Junta de Gobierno del CRIM.

Mientras que el alcalde popular de Río Grande, Ángel “Bori” González, quien también es miembro de la Junta de Gobierno, dijo que una amnistía no necesariamente resuelve los problemas de los municipios.

“Esa esa una decisión que debe salir directamente de la Junta. (La senadora) debería dialogar con la Junta”, comentó.

El alcalde de Aibonito, William Alicea, reconoció no tener todos los detalles de la propuesta de la senadora, pero también abogó por que se consulte a la Junta de Gobierno del CRIM.

Las remesas que distribuye el CRIM, los arbitrios de construcción y las patentes son los principales ingresos de los municipios.

Para el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, la medida de Pérez Soto “invade” los poderes de los municipios.

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“Entrar en ese tipo de procesos sin consultar a la Junta es invadir, precisamente, lo que se supone que sea la autonomía de los municipios”, afirmó

De acuerdo con la medida presentada por la senadora de mayoría, la amnistía aplicaría a todo deudor del CRIM, incluidos aquellos con planes de pago.