Sin papel sanitario ni jabón de manos los empleados de la Torre Sur del Centro Gubernamental Minillas

Las dependencias ubicadas en la Torre Sur del Centro Gubernamental Minillas, en Santurce, han estado toda esta semana sin papel sanitario, papel secante y jabón de manos, denunciaron a El Nuevo Día varios empleados públicos que laboran allí y que pidieron anonimato para evitar represalias.

La Autoridad de Edificios Públicos (AEP), propietaria de las dos torres gubernamentales ubicadas en Minillas, es la entidad responsable de suplir materiales y dar mantenimiento a los edificios.

“La orden de compra salió y se está atendiendo la situación con el suplidor”, indicó –por escrito– Ismael Zayas, subdirector ejecutivo de la AEP, luego de que este medio cuestionara sobre las denuncias de los empleados.

Al momento de publicación, no se proveyó explicación sobre la falta de los materiales en la Torre Sur.

Sin embargo, los empleados dijeron que, presuntamente, la movilización de un trabajador encargado de requisiciones a otra unidad de empleo provocó la carencia.

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“Los empleados hemos estado una semana trayendo papel sanitario, entre otros artículos para poder utilizar los baños”, dijo uno de los informantes.

Otro indicó que hay empleados que han optado por no usar los baños durante su jornada laboral.

“(El miércoles) se distribuyeron algunos rollitos de papel”, expresó otro trabajador.

Solo en la Torre Sur de Minillas –que cobija a miles de empleados públicos–, se encuentran las oficinas del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Corporación del Fondo del Seguro de Estado, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Oficina del Procurador del Ciudadano y la Defensoría de las Personas con Impedimentos.

Estas dependencias pagan arrendamiento a la AEP, que incluye el costo por materiales.

Los empleados también denunciaron que la cafetería de la Torre Sur “lleva meses” sin sillas.