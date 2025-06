Ante el hecho de que existen embarazadas sin estatus migratorio definido que no procuran atención médica -o se resisten a ello- por temor a ser detenidas por las autoridades, el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero , afirmó este martes que existen leyes que les garantizan los servicios de salud, y dijo que su información será protegida, al menos, mientras no medie una orden judicial.

Ramos Otero recalcó que, a tono con la Ley federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA, en inglés), no se le pueden negar servicios hospitalarios a una persona que lo requiera, independientemente de su situación migratoria, capacidad de pago o si cuenta o no con un seguro.

“La ley EMTALA no se ha eliminado, así que hay que darle servicios de emergencia a toda persona que lo necesite, no importa su estatus. Esa es la ley, la ley federal”, puntualizó el galeno.

“Esto es día a día”

“Ellas siempre han tenido temor a acudir a solicitar servicios de salud”, expresó Delgado, quien puntualizó que esta población ha carecido, no solo de atención médica, sino también de vivienda y alimentos.

Delgado dijo que no cuentan con estadísticas respecto a cuántas mujeres, incluidas las embarazadas, han rehusado acudir donde un médico, pero resaltó que los testimonios que obtienen del análisis de casos que atienden confirman esa tendencia.

Explicó que, para asistir a estas mujeres, coordinan con los centros de salud 330, que reciben fondos federales para personas que no tienen acceso a un plan de salud o son médico indigentes.

“Es sin precedentes, porque ha creado no tan solo temor al arresto, sino muchas consecuencias a nivel de salud mental” , puntualizó la trabajadora social.

“Las abogadas nos han dicho que, si el agente de ICE no tiene una orden que esté bajo el nombre de la persona, en este caso, el nombre de la paciente, que específicamente sepa que está en su oficina médica y haya una orden, no se puede hacer el arresto. Pero, en el momento de implementación, vemos que han ocurrido muchas cosas que no se supone que estén pasando, y están ocurriendo”, abundó.