Trump anuncia su intención de nombrar a Keith Sonderling como nuevo secretario de Trabajo

El presidente Donald Trump dijo el lunes que nominará a Keith Sonderling para ser el secretario de Trabajo, ascendiendo desde su puesto como director interino de la agencia dos meses después de que Lori Chavez-DeRemer renunciara en medio de acusaciones de abuso de poder.

Sonderling, un abogado que ha ocupado varios cargos interinos y funciones de liderazgo dentro del gobierno de Trump, fue anteriormente subsecretario de Trabajo y miembro republicano de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment Opportunity Commission).

“Durante su carrera, Keith ha demostrado su dedicación a obtener resultados sólidos para la gente trabajadora de nuestro país, y sé que hará un trabajo increíble en su nuevo cargo”, escribió Trump en una publicación en Truth Social anunciando la nominación de Sonderling.

La nominación de Sonderling está sujeta a la confirmación del Senado.

Chavez-DeRemer renunció en abril tras reportes de que estaba siendo objeto de varias investigaciones.

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Un informe del New York Times reveló que el inspector general del Departamento de Trabajo estaba revisando material que mostraba que Chavez-DeRemer, sus principales asesores y familiares enviaban rutinariamente mensajes y solicitudes personales a empleados jóvenes.

También enfrentó acusaciones de haber bebido alcohol en el trabajo y de haber encargado a asesores la planificación de viajes oficiales principalmente por razones personales.

Chavez-DeRemer ha negado haber cometido irregularidades.

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