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Trump anuncia su intención de nombrar a Keith Sonderling como nuevo secretario de Trabajo

El funcionario designado entraría a sustituir a Lori Chávez-DeRemer

30 de junio de 2026 - 8:23 PM

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El secretario de Trabajo en funciones, Keith Sonderling, sube al escenario para intervenir antes que el presidente Donald Trump durante una visita a las instalaciones de Mack Trucks en Lehigh Valley, en Macungie (Pensilvania). (Matt Rourke)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump dijo el lunes que nominará a Keith Sonderling para ser el secretario de Trabajo, ascendiendo desde su puesto como director interino de la agencia dos meses después de que Lori Chavez-DeRemer renunciara en medio de acusaciones de abuso de poder.

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Sonderling, un abogado que ha ocupado varios cargos interinos y funciones de liderazgo dentro del gobierno de Trump, fue anteriormente subsecretario de Trabajo y miembro republicano de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment Opportunity Commission).

Durante su carrera, Keith ha demostrado su dedicación a obtener resultados sólidos para la gente trabajadora de nuestro país, y sé que hará un trabajo increíble en su nuevo cargo”, escribió Trump en una publicación en Truth Social anunciando la nominación de Sonderling.

La nominación de Sonderling está sujeta a la confirmación del Senado.

Chavez-DeRemer renunció en abril tras reportes de que estaba siendo objeto de varias investigaciones.

Un informe del New York Times reveló que el inspector general del Departamento de Trabajo estaba revisando material que mostraba que Chavez-DeRemer, sus principales asesores y familiares enviaban rutinariamente mensajes y solicitudes personales a empleados jóvenes.

También enfrentó acusaciones de haber bebido alcohol en el trabajo y de haber encargado a asesores la planificación de viajes oficiales principalmente por razones personales.

Chavez-DeRemer ha negado haber cometido irregularidades.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Breaking NewsEstados UnidosDepartamento del Trabajo federalDonald Trump
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