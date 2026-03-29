Vigilante la Uniformada a los conductores ebrios durante la Semana Santa

A partir de este miércoles y hasta el próximo domingo, la División de Patrullas de Carreteras reforzará sus intervenciones para atrapar a conductores que violen la ley, principalmente aquellos que conduzcan bajo los efectos del alcohol, advirtió este domingo el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), José “Memo” González.

El funcionario anunció la medida, que será puesta en vigor del 1 al 6 de abril, porque la CST aportó $94,000 para el pago de horas extras a policías estatales y municipales.

“Estamos en Semana Santa. Aprovechen. Vayan a la iglesia. Celebren. Si vas a beber, pasa la llave. Recuerda, si vas a beber, pasa la llave. ¿Por qué? Porque vas a causar la muerte de alguien o vas a matar a alguien", afirmó González en conferencia de prensa en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

Detalló que los $94,000 son asignaciones rutinarias que recibe la CST del gobierno federal.

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González agregó que, en lo que va de año, se han registrado 20 fatalidades menos en las vías públicas, en comparación con el 2025, aunque no precisó las cifras. De acuerdo con las estadísticas de la Uniformada, en el 2025 hubo 69 muertes en las carreteras, mientras que este año se han reportado 49.

“No queremos ni una (muerte) más”, puntualizó González.