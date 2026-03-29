Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Vigilante la Uniformada a los conductores ebrios durante la Semana Santa

La Comisión para la Seguridad en el Tránsito destinó $94,000 en fondos federales para el pago de horas extras a policías

29 de marzo de 2026 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

A partir de este miércoles y hasta el próximo domingo, la División de Patrullas de Carreteras reforzará sus intervenciones para atrapar a conductores que violen la ley, principalmente aquellos que conduzcan bajo los efectos del alcohol, advirtió este domingo el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), José “Memo” González.

RELACIONADAS

El funcionario anunció la medida, que será puesta en vigor del 1 al 6 de abril, porque la CST aportó $94,000 para el pago de horas extras a policías estatales y municipales.

“Estamos en Semana Santa. Aprovechen. Vayan a la iglesia. Celebren. Si vas a beber, pasa la llave. Recuerda, si vas a beber, pasa la llave. ¿Por qué? Porque vas a causar la muerte de alguien o vas a matar a alguien", afirmó González en conferencia de prensa en el Palacio Rojo de La Fortaleza.

Detalló que los $94,000 son asignaciones rutinarias que recibe la CST del gobierno federal.

González agregó que, en lo que va de año, se han registrado 20 fatalidades menos en las vías públicas, en comparación con el 2025, aunque no precisó las cifras. De acuerdo con las estadísticas de la Uniformada, en el 2025 hubo 69 muertes en las carreteras, mientras que este año se han reportado 49.

“No queremos ni una (muerte) más”, puntualizó González.

Los empleados públicos, con excepción de aquellos que son esenciales, tendrán libres toda la Semana Santa con cargo a vacaciones.

Tags
Comisión para la Seguridad en el TránsitoSemana Santa Policía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 29 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: