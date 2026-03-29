Municipio de Aguadilla refuerza plan de seguridad ante aumento de visitantes en Semana Santa

Ante la expectativa de que aumente significativamente la llegada de turistas locales e internacionales durante la Semana Santa, que comenzó este domingo, las autoridades municipales en Aguadilla coordinaron un plan de seguridad especial para reforzar la vigilancia en las playas más visitadas y los principales centros de entretenimiento.

El plan anunciado por el alcalde Julio Roldán Concepción enfatiza en áreas de alta actividad turística, como la playa Crash Boat, la Playa de las Ruinas en la Base Ramey, Peña Blanca, Punta Borinquen, el Parque Colón y el Paseo Real Marina.

En Crash Boat, una de las playas más visitadas de la región, se implementará, además, un plan de tránsito vehicular para asegurar el acceso ordenado y la seguridad de los bañistas, se indicó en un comunicado de prensa.

“Nuestra policía municipal estará monitoreando estas zonas, reforzada por el sistema de cámaras de seguridad que hemos desplegado estratégicamente. Queremos asegurar que cada visitante disfrute de manera segura y organizada”, expresó el alcalde de Aguadilla.

PUBLICIDAD

El director del Departamento de Seguridad Pública Municipal, Wilfred Torres, indicó, en tanto, que, como parte de las medidas para mejorar la capacidad de respuesta, también se incorporarán nuevos equipos, entre estos, un camión de rescate, vehículos SUV de primera respuesta, equipo de rescate acuático y de rescate vertical.

“Nuestro personal está preparado y equipado para atender emergencias de manera más rápida y efectiva, especialmente en un periodo de tanta actividad como Semana Santa”, afirmó Torres.

Durante estos días, la administración de Roldán Concepción tendrá disponible todo el personal de la Policía Municipal y de la Oficina de Manejo de Emergencias, quienes estarán distribuidos en aquellas zonas de mayor tránsito vehicular y uso recreativo.

El Municipio de Aguadilla también anticipa un aumento en la visita a sus atractivos recreativos y gastronómicos, como la pista de patinaje y el Discovery Bay en el Parque Colón. Según el alcalde, se implementará un plan coordinado en el Paseo Real Marina para mantener el control del tráfico y la vigilancia preventiva.