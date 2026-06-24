ACAA rechaza proyecto de marbete turístico para atraer vehículos de Estados Unidos a Puerto Rico

La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) rechazó este miércoles la legislación que propone crear un marbete turístico para autos que ingresen temporalmente a Puerto Rico, por entender que no está claro si, al momento de importar el vehículo, el dueño debería contar con una cubierta de la agencia o un seguro privado.

Aunque la ACAA no descartó favorecer el Proyecto del Senado (PS) 1009 a futuro, recomendó a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado, presidida por Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, que “se lleven a cabo las enmiendas necesarias para aclarar las dudas”.

“Tenemos que conocer si el seguro a que se refiere el proyecto es el seguro obligatorio de la ACAA que cubre beneficios, como gastos médicos hospitalarios; también, si se tomó en consideración algún estudio actuarial y la ley propiamente de la ACAA, que dispone que es la Junta de Directores la llamada a establecer las primas”, dijo a El Nuevo Día la licenciada Brenda León, en representación de la directora ejecutiva de la agencia, Wanda Ortega.

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El PS 1009 –atendido en vista pública– crearía la “Ley del Marbete Turístico” para autorizar que residentes de Estados Unidos y sus territorios puedan introducir y transitar vehículos de motor en Puerto Rico de manera temporera mediante el pago de derechos y la adquisición de un seguro de responsabilidad obligatorio.

Su autor, el senador Rafael Santos Ortiz, propuso que el permiso temporero no exceda de 90 días y que el pago del seguro de responsabilidad no sea menor de $150 ni mayor de $500.

Actualmente, existe una laguna legal sobre este tema, pues los vehículos importados desde República Dominicana pueden transitar localmente por un término de hasta 60 días, una vez se cumpla con los requisitos de entrada y los pagos arancelarios correspondientes.

El fundador de la empresa Fast or Nothing, Osvaldo Friger, quien depuso en la vista, sostuvo que la falta de un marbete turístico limita las oportunidades recreativas vinculadas al desarrollo de eventos automotrices.

Friger relató que conoce de personas que optan por mover sus vehículos desde Estados Unidos hasta República Dominicana, para luego trasladarlos a Puerto Rico y poder manejarlos acá.

En contraste, señaló que, cuando ha traído carros de colección para exhibiciones, no ha podido manejarlos por las vías públicas debido a la falta de un mecanismo que autorice su tránsito temporal.

“Ahora mismo, tú puedes traer el auto para Puerto Rico, para un evento, pero tienes que llevarlo (directamente) a la localidad del evento... Yo traía autos de New York y de Texas, los autos estaban en el en el aeropuerto y del aeropuerto no podían salir, sino directamente otra vez a la marina. Ahora, tuve una gente que vinieron desde New York a República Dominicana, se montaron en el ferry, llegaron a través del ferry y estuvieron transitando un mes en Puerto Rico. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos esa ambigüedad?”, compartió el empresario.

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