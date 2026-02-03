Amnistía de multas de tránsito empieza el 12 de marzo: esto es lo que necesitas saber

El período para solicitar un descuento de 40% en el pago de deudas por multas de tránsito, peajes u otras infracciones bajo la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000) entrará en vigor el próximo 12 de marzo, informó este martes el presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, José “Cheíto” Hernández.

“El 12 de marzo comienza el término para que todos los conductores con deudas con el sistema de AutoExpreso, marbetes vencidos, así como otras infracciones bajo la Ley 22-2000, puedan solicitar el descuento del 40%”, indicó Hernández, en expresiones escritas.

“Quiero agradecer al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), así como al Departamento de Hacienda, por viabilizar el reglamento que rige este programa de descuento, unido en esta década. Sabemos que es complejo el proceso, pero ya está listo y, en varias semanas, decenas de miles de conductores se acogen al mismo”, agregó.

El período del descuento durará 120 días.

Durante la evaluación legislativa, la jefa de la Directoría de Servicios al Conductor del DTOP, Mary Fuster, indicó que todos los conductores, no importa la categoría ni si su licencia vigente, podrán beneficiarse del alivio. El 40% de descuento se va a calcular de la deuda total, incluyendo los recargos.

Según datos de la Oficina de Presupuesto y Análisis Legislativo, la deuda acumulada por estas multas asciende a $560.5 millones, distribuidos entre $315.7 millones de principal y $244.8 millones en recargos. Con el descuento aprobado, se estima un recaudo inmediato de alrededor de $169 millones, incluso de cuentas históricamente morosas.

El último programa de incentivos se aprobó hace nueve años, dijo Hernández.