Aunque el análisis de cada una de las instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) apenas comienza, la gobernadora Jenniffer González expresó este jueves preocupación por la operación de la planta de filtros Sergio Cuevas, en Trujillo Alto , que, dijo, debido a la ausencia de atención “adecuada”, no opera a máxima capacidad.

“Estamos hablando de una planta que no está operando al máximo de su capacidad, que no está produciendo galonaje para lo que se construyó”, subrayó González durante una conferencia de prensa tras reunirse, en La Fortaleza, con el equipo gerencial de la AAA, así como el recién designado coordinador especial para la Estabilidad del Agua Potable, el ingeniero Carlos Pesquera .

La instalación, con más de 50 años de construcción, opera hace cinco años sin cuatro filtros, lo que reduce su capacidad de producción de agua respecto a cuando se diseñó, denunció, por su parte, el presidente ejecutivo de la corporación, Luis González Delgado . Asimismo, dijo el funcionario, está sobre la mesa la posibilidad de sustituir la planta de Los Filtros, en Guaynabo, “porque no da abasto”.

“Pero no podemos hablar de sustituir sin ni siquiera identificar dónde va a estar, cómo se va a hacer esa transacción , aparte de lo que puede tomar en permisos con agencias federales, porque ahí tenemos una toma de agua”, subrayó la primera ejecutiva, al señalar que en la corporación pública hay más de $2,000 millones en construcción pendiente en fondos federales.

“No es dónde estamos, sino de dónde venimos. Anteriormente, lo que hemos visto es que el pasado ejecutivo, teniendo en sus manos (el) poder (para) tomar acciones concertadas para poder hacer desarrollo y mejorar las cosas en nuestras instalaciones, pues, por alguna razón, no las hicieron”, planteó González Delgado, cuya ejecutoria ha sido cuestionada esta semana por alcaldes y legisladores.

“Si no surgen roturas adicionales y no hay otro tipo de contratiempo, el sistema debe estar completamente restablecido este fin de semana, puede ser que sea mucho antes del domingo”, anticipó González.

Ofrece detalles del contrato

“Por mis servicios personales, yo no voy a cobrar, pero no puedo hacer este estudio solo. Ustedes mismos señalan que esto es una responsabilidad enorme. Obviamente, para esto hay que cobrar porque, entonces, no tiene ningún sentido de responsabilidad o formalidad”, explicó el funcionario, al llegar a La Fortaleza para el encuentro.