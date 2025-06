“Los alcaldes tienen miedo o desconfianza de que después la Oficina de Gerencia y Presupuesto les diga: ‘no, es que ese dinero no es para eso’, y que no se les desembolse. Si dice que el dinero es para pagar el tercer turno de paramédicos, no es para puentes, no es para pagarle a Educación... ellos tienen la paz y tranquilidad que ese dinero lo pueden reclamar”, apuntó Charbonier.