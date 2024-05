Carlos “Johnny” Méndez sobre interpelación a Ana Escobar: “Esperamos que la secretaria venga a decir la verdad”

A poca distancia, Escobar Pabón contestaba preguntas de senadores , luego que un juez le ordenó comparecer, so pena de desacato, ante las comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, y de lo Jurídico, del Senado, que investigan la liberación de Ávila Vázquez al amparo de la Ley 25 de 1992 , a través de la cual se otorgan permisos extendidos a convictos con ciertas condiciones.

El martes, la Cámara aprobó –de forma unánime– una resolución para interpelar a Escobar Pabón. La funcionaria, que el miércoles incumplió con dos citaciones so pena de desacato ante el Senado, ha indicado que no renunciará al cargo.

Abordada sobre el asunto en la actividad organizada por Méndez, la comisionada residente en Washington y precandidata a la gobernación del PNP, Jenniffer González , sostuvo que “hay muchas preguntas que no se han contestado”.

“Al final del camino, lo que se espera es, primero, adjudicar responsabilidades a quien las cometió, quién fue el responsable de esto, que no se quede impune, y segundo, cómo evitar que esto vuelva a ocurrir”, abundó. “Estamos hablando de un asesino en serie, esto no es cualquier confinado que burla de la manera más burda al sistema, diciendo que es parapléjico, cuando no lo es”.