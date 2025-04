“Todavía no estoy claro; es la primera vez que yo veo eso en una auditoría, que hay que revisarla” , planteó Morales, tras preguntar, en múltiples ocasiones, la razón de la revisión, un cuestionamiento que Tolentino no respondió.

“Yo llevo 30 años en el gobierno, de los cuales 29 he sido director de Recursos Humanos, donde me han auditado en un sinnúmero de ocasiones, y es la primera vez que yo escucho que se hace una auditoría, pero esa auditoría requiere otra auditoría. Eso no me hace sentido. No me pudieron explicar el por qué de la revisión”, recalcó.