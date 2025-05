“Allá ( Cámara de Representantes ), le están diciendo a nuestro país, para quien aún no lo entienda, que la zona marítimo terrestre que va a ser pública es el área mojada. Le están diciendo a los puertorriqueños que, de ahora en adelante, el que quiera ir a compartir con su familia en la zona marítimo terrestre, tiene que dejar la sillita (de playa) porque va a necesitar una balsa , y son cosas que uno no puede entender, a menos que sea que les place vender a su país”, expresó Molina.

“Da lástima, pero, a nuestros compañeros en el cuerpo hermano, ¿qué les pasa que no se escuchan? ¿Cómo tenemos que enterarnos por la prensa de que se están discutiendo estas cosas? ¿Por qué nadie quiere levantarse y tomar el toro por los cuernos de una vez y por todas? Hace falta valentía. Pasen, entonces, eso para el Senado, que aquí no somos un sello de goma”, continuó.

El Proyecto de la Cámara 25, de la autoría de Méndez, redefiniría la zona marítimo terrestre como “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo hasta donde llega el mayor desplazamiento horizontal de la marea astronómica durante los equinoccios, en donde son sensible las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios no ciclónicos, en donde las mareas no son sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensible las mareas”.