El abogado, político y exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Oreste Ramos Díaz, natural de Manatí y quien representó el Distrito de San Juan durante cinco cuatrienios, entre 1977 y 1996, falleció a sus 80 años.

Durante su trayectoria, Ramos fue reconocido por su destacada participación en el Senado y su militancia en el PNP. De momento, no se ha informado las causas de su fallecimiento ni los detalles de las honras fúnebres.

“Se reporta el fallecimiento del exsenador Oreste Ramos. Líder estadista, abogado excepcional, legislador prominente desde el Senado de Puerto Rico y militante admirable del PNP. Su capacidad intelectual, oratoria y liderazgo siempre lo distinguieron. Buen amigo y compañero de luchas”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

En su tradicional mensaje de “Buenos días, Puerto Rico”, el líder legislativo añadió: “A su familia, nuestras condolencias y apoyo total. Extrañaremos a nuestro guerrero estadista. Descansa en paz, Oreste”.

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Ramos Díaz nació en Manatí el 23 de marzo de 1946, en el seno de una familia ligada al movimiento estadista.

Su padre, Oreste Ramos Muñiz, fue una figura destacada del sector agrícola y presidió la Asociación de Agricultores durante la década de 1960. Desde sus años universitarios, Ramos Díaz comenzó a involucrarse en la actividad política, al asumir la presidencia de la Juventud Universitaria Pro-Estadidad. Luego, en 1967, formó parte del grupo fundador del PNP y se convirtió en el primer presidente de la organización juvenil de esa colectividad.

Su entrada a la Legislatura se produjo en 1977, tras resultar electo senador por el Distrito de San Juan en los comicios de 1976. Desde entonces, permaneció en el Senado durante cinco términos consecutivos, hasta 1996.

A lo largo de esos años ocupó posiciones de liderazgo, entre ellas la presidencia de la Comisión de Gobierno y de la Comisión de lo Jurídico, además de desempeñarse como portavoz alterno de la minoría. Su labor legislativa abarcó temas como la reforma electoral, la seguridad pública, la organización gubernamental y el desarrollo urbano.

Ramos Díaz obtuvo su grado en Derecho en la Universidad de Puerto Rico y ejerció la profesión de abogado durante su trayectoria. Su actividad política también trascendió el ámbito local, particularmente a través del Partido Republicano de Puerto Rico, donde ocupó la primera vicepresidencia y estuvo a cargo de la coordinación de asuntos federales. Asimismo, participó como delegado en convenciones nacionales republicanas y colaboró en los trabajos relacionados con la elaboración de la plataforma de esa organización, según la biografía del Senado.