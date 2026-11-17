El representante Eddie Charbonier Chinea sostuvo que la gobernadora Jenniffer González tardó en actuar ante las controversias en torno a la gestión de Suzanne Roig Fuertes, quien, el lunes, anunció su renuncia como secretaria del Departamento de la Familia con efectividad el 31 de diciembre.

“Claro que sí”, respondió el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes cuando se le preguntó en Lo de Hoy, de El Nuevo Día, si la primera ejecutiva había demorado en actuar.

El legislador sostuvo que los cuestionamientos en torno a Roig Fuertes terminaban por dominar las conferencias de prensa, incluso cuando la gobernadora buscaba anunciar iniciativas de su administración.

“Cada día sale un chichón nuevo, un tema nuevo, una situación nueva y no te permite comunicar una idea”, expresó. “Eso opaca cualquier cosa positiva que pueda estar pasando en tu administración”, agregó.

Charbonier Chinea estimó que la secretaria llevaba “seis meses o más” en medio de controversias y recordó que dos comisiones del Senado investigan asuntos relacionados con su gestión.

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También cuestionó lo que describió como una práctica de la Rama Ejecutiva “de no ser transparente, de evitar entregar información, de ser tardíos con los documentos”.

El legislador también cuestionó que el Ejecutivo espere “que haya una advertencia del tribunal o que se aplique el reglamento” para atender las citaciones legislativas. A su juicio, ese manejo termina por perjudicar a la propia administración. “Se hace daño La Fortaleza”, afirmó.

¿Por qué seguirá en el cargo hasta diciembre?

Charbonier Chinea sostuvo que la gobernadora debe explicar por qué Roig Fuertes seguirá en el puesto hasta el 31 de diciembre. Opinó que González pudo separarla temporalmente del cargo mientras se investigaban los señalamientos.

1 / 25 | 📷 Las salidas que han marcado el gobierno de Jenniffer González. ¿Quiénes son los funcionarios que salieron del gobierno de la gobernadora Jenniffer González? - Carlos Rivera Giusti 1 / 25 📷 Las salidas que han marcado el gobierno de Jenniffer González ¿Quiénes son los funcionarios que salieron del gobierno de la gobernadora Jenniffer González? Carlos Rivera Giusti Compartir

“Hay mecanismos. Si una persona está teniendo problema, usted lo separa temporalmente de su cargo en lo que se da una investigación. Si se prueba que no hay nada, usted lo devuelve”, dijo.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, confirmó que Roig Fuertes presentó su renuncia durante una reunión con González. En entrevista con El Nuevo Día, defendió que la funcionaria permanezca hasta fin de año para facilitar “una transición ordenada” en una agencia que administra fondos federales y atiende, entre otras poblaciones, a menores de edad y adultos mayores.

En declaraciones escritas, Roig Fuertes aseguró que la decisión fue “exclusivamente” suya, “tomada de manera libre, voluntaria y personal”.

“Lamento, sinceramente, que las circunstancias de los pasados días hayan provocado distracciones innecesarias a la administración de la gobernadora y a los trabajos que realiza en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, expresó la secretaria.

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¿Qué pasará con las investigaciones?

Charbonier Chinea señaló que las dos comisiones del Senado deberán rendir informes cuando concluyan sus pesquisas.

Según los hallazgos, el cuerpo legislativo puede hacer referidos al Departamento de Justicia o a las autoridades federales, a quienes corresponde determinar si se cometió algún delito. El representante añadió que, mientras Roig Fuertes siga en el cargo, “es más fácil de que se le cite todavía”.

Las investigaciones surgieron tras las denuncias de Blanca Medina Díaz, exadministradora de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), quien alegó que Roig Fuertes la presionó para que evaluara y concediera un contrato a NOLA Education para ofrecer servicios educativos con fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

Medina Díaz también alegó que fue presionada para otorgar un contrato a Strategic Technology Advisors para desarrollar una plataforma de adiestramiento a un costo de más de $300,000, con fondos del mismo programa. Roig Fuertes ha negado las alegaciones.