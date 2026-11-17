Blanca Medina califica como una “burla” que la renuncia de Suzanne Roig sea efectiva el 31 de diciembre
Asimismo, la exadministradora de la Adsef dijo que está satisfecha porque “el tiempo me dio la razón”
17 de noviembre de 2026 - 9:07 AM
17 de noviembre de 2026 - 9:07 AM
Blanca Medina, exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), calificó como una “burla” al pueblo de Puerto Rico que la renuncia de Suzanne Roig, secretaria del Departamento de la Familia, no sea inmediata, sino efectiva al 31 de diciembre.
En entrevista con el programa Pegao’s en la Mañana, que transmite Radio Isla 1320 AM y Telemundo, la exfuncionaria, que fue destituida a finales de septiembre, señaló que “el tiempo le dio la razón” y que la renuncia de Roig debe ser “inmediata, ahora mismo, en el día de hoy”.
“Para mí eso ha sido una burla al pueblo de Puerto Rico. Esa renuncia ha sido tarde y esperar al 31 de diciembre, ¿por qué? ¿Por qué hay que esperar al 31 de diciembre si puede ser efectiva hoy o ayer mismo? Yo entiendo que esto es una burla al pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico se merece respeto”, comentó Medina.
A preguntas de la periodista Milly Méndez, Medina favoreció, sin embargo, que se lleve a cabo un proceso de transición. Aludió a que se supone que todo esté en orden porque la propia secretaria siempre ha dicho que tiene todo su trabajo en orden con la administración de la agencia.
“Esta transición ordenada se puede hacer porque ahí yo entiendo que esa transición, por lo menos en el Departamento del Secretariado, es una transición que yo entiendo que todo debe estar en orden, porque la secretaria siempre ha dicho que ella tiene todo su trabajo en orden con las administraciones del secretario. Yo entiendo que se puede hacer”, mencionó la exfuncionaria en la entrevista.
Finalmente, enfatizó que “el tiempo me dio la razón... Estoy más que satisfecha porque el tiempo me dio la razón. Quiero expresarle al pueblo de Puerto Rico, darle las gracias por el apoyo que me ha dado siempre”.
La controversia entre Medina y Roig se remonta a septiembre, cuando la exjefa de Adsef reveló que sus diferencias con la secretaria comenzaron luego de que se negara a firmar un contrato de $38.5 millones que, alegó, no podía ser otorgado con los fondos disponibles.
En declaraciones a Telemundo, Medina, quien estuvo cerca de seis meses al frente de Adsef, afirmó que llegó a la agencia a petición de la gobernadora Jenniffer González Colón y que, apenas un día después de asumir el cargo, fue citada por la secretaria de la Familia a su oficina.
“Entre esas cosas que ella me explicó que tenía que hacer, había un contrato que era de 38.5 millones, donde me dice que hay que firmarlo, que tengo que firmar ese contrato”, comentó Medina, quien se refería en ese momento al contrato del programa Star Academy.
Por su parte, Roig rechazó las imputaciones, mientras que La Fortaleza atribuyó la destitución de Medina a problemas de desempeño e insubordinación. Los señalamientos dieron paso a investigaciones estatales y Medina fue entrevistada en calidad de testigo por las autoridades federales.
Ambas funcionarias, además, comparecieron igualmente a vistas públicas en la Asamblea Legislativa, donde el Senado ha realizado varios referidos a distintas agencias, incluyendo el Departamento de Justicia, contra Roig Fuertes por entender que incurrió en violaciones de leyes.
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