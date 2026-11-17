Reabren carriles que habían cerrado en el expreso Baldorioty de Castro por camión incendiado
No se reportaron heridos tras el incidente que también involucró a otro vehículo
17 de noviembre de 2026 - 8:51 AM
17 de noviembre de 2026 - 8:51 AM
La Policía informó que se reabrieron los carriles del expreso Román Baldorioty de Castro en dirección de Carolina a San Juan, que habían sido cerrados luego de que un camión se incendiara tras un choque leve con otro vehículo.
Según la Uniformada, no se reportaron heridos.
En ese momento, la Policía informó que solo un carril permanecía abierto en esa dirección, por lo que el tránsito estaba siendo desviado hacia la avenida José de Diego.
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.
Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos y agentes de Tránsito de San Juan atendieron el incidente.
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