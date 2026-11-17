Hallan cuerpo de un hombre cerca del coliseo de Gurabo
Las autoridades investigaban, desde esta mañana, la causa de su muerte
17 de noviembre de 2026 - 8:37 AM
17 de noviembre de 2026 - 8:37 AM
El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en la mañana de hoy, martes, cerca de una carretera en Gurabo, confirmó la Policía.
Los hechos fueron reportados poco después de las 7:00 a.m., en el kilómetro 44 de la PR-181, cerca del coliseo en el barrio Celada, detalló la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región policíaca de Caguas.
De inmediato, no se determinó si la muerte fue de carácter violento o si se debió a una situación de salud. La persona tampoco ha sido identificada.
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