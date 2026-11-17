El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en la mañana de hoy, martes, cerca de una carretera en Gurabo, confirmó la Policía.

Los hechos fueron reportados poco después de las 7:00 a.m., en el kilómetro 44 de la PR-181, cerca del coliseo en el barrio Celada, detalló la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región policíaca de Caguas.