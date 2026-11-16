Un carro hurtado y perteneciente al excandidato a la alcaldía de Ponce, Pablo Colón, fue recuperado el pasado jueves en el sector Ojo del Agua de este mismo municipio.

Según confirmó el capitán Edgardo González, director interino del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, el vehículo, una Mazda C-X5 azul, del año 2022, y tablilla JXI-345, fue recuperado. Sin embargo, González no ofreció detalles adicionales sobre el hallazgo, ya que su división actualmente no está a cargo de la investigación; ahora pasó a la División de Vehículos Hurtados.

Este medio se comunicó con la División donde el investigador principal, que se identificó como el teniente Guzmán, confirmó que en ese momento estaban en la calle recopilando información relacionada al caso y declinó atender preguntas en ese instante.

En el informe original de las autoridades se detalló que el querellante llamó a la Policía para alertar sobre el hurto y que al llegar a la residencia localizada en la urbanización Mansiones del Sur se percataron que supuestamente una persona desconocida logró acceso a la casa y se apropió de una caja fuerte, conteniendo en su interior, dinero en efectivo y prendas en oro y diamantes.

PUBLICIDAD