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Balean a tres personas, incluidos dos agentes de seguridad pública, en un edificio en el Bronx

El presunto autor de los hechos está atrincherado y las autoridades exhortan a evitar el área

16 de noviembre de 2026 - 2:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FILE - Co-op City, part of New York's 16th Congressional District, is in the Bronx borough of New York, June 11, 2024. (AP Photo/Ted Shaffrey, File) (Ted Shaffrey)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — Tres personas, incluidos dos agentes de seguridad pública, resultaron heridas de bala el lunes en un complejo residencial de la ciudad de Nueva York, informó la Policía. Se estima que sus heridas no ponen en peligro sus vidas.

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El presunto autor de los disparos permanecía atrincherado tras el incidente ocurrido en el enorme complejo residencial Co-op City, en el Bronx, indicó la Policía. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar el área.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó que al menos dos de las víctimas eran agentes del Departamento de Seguridad Pública de Co-op City, una fuerza privada de seguridad que presta servicios en el complejo. Este cuenta con más de 15,300 apartamentos cooperativos distribuidos en edificios de gran altura y casas adosadas, unos 50,000 residentes y su propio código postal.

El tan esperado árbol de Navidad de Nueva York ya está en Rockefeller Center.Se trata de un abeto de Noruega de 76 pies de altura y 11 toneladas.La selección e instalación del árbol en el corazón de Nueva York es un evento esperado por un sinnúmero de personas.
1 / 15 | ¡Ya llegó la Navidad a Nueva York! Instalan el famoso árbol en Rockefeller Center. El tan esperado árbol de Navidad de Nueva York ya está en Rockefeller Center. - Diane Bondareff

La Policía indicó que aún no se había determinado si la tercera víctima también era agente de seguridad.

Los operadores del centro de despacho de emergencias del complejo dijeron que no tenían información sobre lo ocurrido. Se dejó un mensaje a la administración de la propiedad en busca de comentarios.

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