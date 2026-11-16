Balean a tres personas, incluidos dos agentes de seguridad pública, en un edificio en el Bronx

NUEVA YORK — Tres personas, incluidos dos agentes de seguridad pública, resultaron heridas de bala el lunes en un complejo residencial de la ciudad de Nueva York, informó la Policía. Se estima que sus heridas no ponen en peligro sus vidas.

El presunto autor de los disparos permanecía atrincherado tras el incidente ocurrido en el enorme complejo residencial Co-op City, en el Bronx, indicó la Policía. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar el área.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó que al menos dos de las víctimas eran agentes del Departamento de Seguridad Pública de Co-op City, una fuerza privada de seguridad que presta servicios en el complejo. Este cuenta con más de 15,300 apartamentos cooperativos distribuidos en edificios de gran altura y casas adosadas, unos 50,000 residentes y su propio código postal.

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La Policía indicó que aún no se había determinado si la tercera víctima también era agente de seguridad.