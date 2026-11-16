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Hallan causa para arresto contra hombre que se le imputa defraudar a adulta mayor

El hombre presuntamente se apropió de $293,000 al hacerle creer que invertía en propiedades

16 de noviembre de 2026 - 2:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Balanza Justicia
La vista preliminar fue señalada para el próximo 23 de noviembre. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La jueza Yaritza González Rosado, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, encontró causa para arresto contra un hombre de 53 años por presuntamente defraudar por $293,000 a una adulta mayor de 66 años al hacerla creer que realizaba inversiones en propiedades y negocios con el dinero que se le entregaba.

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Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, Alejandro Antonio Guerra Méndez habría engañado a la perjudicada haciéndole creer que obtendría ganancias mediante inversiones.

No obstante, Guerra Méndez nunca hizo las inversiones y en cambio utilizó el capital, supuestamente, para sufragar gastos personales.

La División de Delitos Económicos, mediante el fiscal José Ortúzar Rivera, radicó ocho cargos por insuficiencia de fondos, apropiación ilegal agravada y maltrato a una persona de edad avanzada en las modalidades de abuso emocional, financiero y fraude.

La juez González Rosado encontró causa para arresto en todos los cargos e impuso una fianza global de $50,000 que fue pagada por Guerra Méndez, quien quedó en libertad bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 23 de noviembre.

La investigación estuvo a cargo del agente Carlos A. Lebrón Claudio, adscrito a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, de la Policía de Puerto Rico.

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Breaking NewsTribunal de HumacaofraudeAdultos mayores
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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