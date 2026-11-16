Hallan causa para arresto contra hombre que se le imputa defraudar a adulta mayor

La jueza Yaritza González Rosado, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, encontró causa para arresto contra un hombre de 53 años por presuntamente defraudar por $293,000 a una adulta mayor de 66 años al hacerla creer que realizaba inversiones en propiedades y negocios con el dinero que se le entregaba.

Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, Alejandro Antonio Guerra Méndez habría engañado a la perjudicada haciéndole creer que obtendría ganancias mediante inversiones.

No obstante, Guerra Méndez nunca hizo las inversiones y en cambio utilizó el capital, supuestamente, para sufragar gastos personales.

La División de Delitos Económicos, mediante el fiscal José Ortúzar Rivera, radicó ocho cargos por insuficiencia de fondos, apropiación ilegal agravada y maltrato a una persona de edad avanzada en las modalidades de abuso emocional, financiero y fraude.

La juez González Rosado encontró causa para arresto en todos los cargos e impuso una fianza global de $50,000 que fue pagada por Guerra Méndez, quien quedó en libertad bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 23 de noviembre.