Gobernadora asegura que “lo mejor que puede pasar” es que Suzanne Roig se someta a interrogatorio legislativo

Fueron varias las veces que la gobernadora Jenniffer González Colón dijo este martes que la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, deberá ir – y contestar – las preguntas en una vista convocada por el Senado mañana, miércoles.

González Colón insistió en que la secretaria deberá comparecer y contestar allí todos los cuestionamientos públicos sobre supuestas presiones indebidas a la exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, para que firmara un contrato.

La gobernadora fue más allá al decir que la vista senatorial es “lo mejor que va a ocurrir” respecto a la controversia por el contrato de servicios de NOLA Education LLC para el programa Star Academy.

“Creo que lo mejor que va a ocurrir es que habrá vistas públicas en la Asamblea Legislativa, donde la secretaria de la Familia va a contestar todas y cada una de las interrogantes, porque hay mucha desinformación en un proceso que no ha costado un centavo, porque no se otorgó un contrato”, dijo la gobernadora. “Hay muchas especulaciones, muchas acusaciones, pero la realidad es que no se ha otorgado un contrato que conlleve ningún desembolso”.

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A la pregunta de si la secretaria cuenta todavía con su confianza, González Colón reiteró que “la secretaria contestará mañana en las vistas todas las declaraciones”. “Esto está en Justicia, está ante las agencias federales. Se contestarán (las preguntas) y estoy convencida que quedarán claras”.

“Creo que, en ese sentido, la secretaria de la Familia contestará mañana los argumentos de a cuántas vistas, a cuántas reuniones, qué seguimiento daba para poder hacer el trabajo”, agregó González Colón.

Roig tendrá que acudir a la Legislatura luego de que Medina Díaz fuera supuestamente removida de su cargo por no cumplir con su trabajo.

“Cuando pido información, me gusta que los jefes de agencia me provean la información y los datos, porque aquí todo el mundo tiene que rendir cuentas”, agregó la mandataria.

¿La secretaria va a permanecer en su puesto?, se le preguntó.

“Correcto. Y tiene que rendir cuentas en la Legislatura, como lo estará haciendo”, contestó. “Todos los jefes de agencia están bajo evaluación todo el tiempo, todo el mundo. Ella está ejerciendo su función como secretaria de la Familia y mañana contestará todas las preguntas”, agregó.

Se le preguntó entonces si ella, como gobernadora, está también esperando las respuestas que puedan surgir en la vista.

“Me ha contestado a mí, pero yo creo que las preguntas siguen saliendo y mañana es el día para ella contestar públicamente, en detenimiento, no en cinco minutos ni un minuto, todas las preguntas que se han hecho públicamente”, dijo.

La gobernadora contestó este martes preguntas de la prensa luego de poner la primera piedra para la construcción de un Walmart Supercenter en Bayamón.

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La primera vista pública de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado comenzará mañana miércoles con el testimonio de Medina Díaz, a las 10:00 a.m., y luego, a la 1:00 p.m,. le corresponderá el turno a la secretaria de la Familia, se informó recientemente a este medio.

Tras ser destituida, Medina Díaz acusó públicamente a Roig de supuestamente haberla presionado y hostigado para que evaluara una propuesta y concediera un contrato a la empresa Strategic Technology Advisors para crear una plataforma de adiestramiento que la exfuncionaria insiste resultaba innecesaria. La exadministradora de Adsef también ha manifestado que, desde que llegó a la Adsef, en abril, la secretaria de la Familia primero insistió en la aprobación de una propuesta para darle un contrato a la compañía NOLA Education para el programa de servicios educativos Star Academy.

Roig rechazó esas imputaciones y atribuyó la salida de Medina Díaz a la supuesta incompetencia en su desempeño.

Las vistas públicas serán conducidas por la senadora novoprogresista Wanda Soto Tolentino, presidenta de la comisión senatorial, como parte de los objetivos de la Resolución del Senado 56. La primera audiencia será en el salón Héctor Martínez Colón del Senado.

La pesquisa senatorial es paralela a una evaluación que hace el Departamento de Justicia sobre este tema, luego de un referido del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. El líder senatorial también refirió las alegaciones ante la Oficina del Inspector General.