¿Suzanne Roig goza de la confianza de la gobernadora? Jean Peña Payano responde

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, sostuvo que la gobernadora Jenniffer González evalúa constantemente a los miembros de su gabinete, pero no precisó categóricamente si Suzanne Roig Fuertes mantiene la confianza de la mandataria.

Esto en medio de la controversia que ha rodeado al Departamento de la Familia tras la salida de la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) Blanca Medina Díaz, y los fuertes señalamientos que ha realizado.

“Esa pregunta me la hacen todo el tiempo. Nosotros estamos, incluyéndome, en constante evaluación de la gobernadora todo el tiempo y es la gobernadora quien determina hasta cuándo uno goza de su confianza y cuándo vamos a estar en la posición y cuándo uno. Así que más allá de si goza de la confianza o no, siempre nos están evaluando y la gobernadora en su momento, si es que quiere cambiar a alguien del gabinete, el que sea, lo estará haciendo, como en efecto hicieron con Adsef, cuando a ella se le pide la renuncia y luego se despide”, dijo Peña Payano en entrevista en el programa “Lo de Hoy”, de El Nuevo Día.

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Las expresiones se producen luego de la salida de la administradora de Adsef, cuya destitución ha generado cuestionamientos y un intercambio de señalamientos entre funcionarios relacionados con el Departamento de la Familia que van desde presunto hostigamiento, presiones indebidas hasta amenazas de agresiones.

Preguntado sobre si la gobernadora había llamado a capítulo a Roig Fuertes, Peña Payano dijo que no le constaba directamente, pero aseguró que la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos Andújar, intervino. “No que me conste directamente, pero sé que a través de la Secretaría de la Gobernación se sentaron”, afirmó.

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes (Xavier Araújo)

En esa línea, abundó que Burgos Andújar se reunió con ambas partes, primero por separado y luego juntas, con el propósito de buscar mecanismos para atender las diferencias. “Llegó un momento que se volvió insostenible y por eso no está en el gobierno”, dijo al referirse a la salida de la administradora de Adsef.

En cuanto a la controversia que involucra a Roig Fuertes, el funcionario insistió en que ambas han tenido la oportunidad de presentar su versión de los hechos y pidió que las alegaciones encontradas sean contrastadas con evidencia.

“La secretaria de la Familia, al igual que la directora ejecutiva de PRFAA (Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriella Boffelli) fueron a contestar, dar un poco de contexto a la narrativa, a la discusión que ha habido, y el llamado es uno: con todas las controversias, la posición de asuntos públicos es una que no se toma decisión. Sin embargo, uno ve el balance entre una versión y la otra, y por eso es importante la transparencia. Nosotros invitamos a que si hay alegaciones encontradas se reconcilien bien fácil: correos electrónicos, conversaciones, evidencias y las declaraciones que haga cada parte”, subrayó.

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La controversia sobre el contrato

Uno de los puntos bajo cuestionamiento es la alegación sobre un supuesto contrato millonario para asuntos tecnológicos. Medina Díaz aseguró que existió un borrador y que querían obligarla a que firmara el mismo, pero la directora de PRFFA ha dicho que no existe tal documento. En contraste, el senador Juan Oscar Morales presentó copia de un documento que, según ha planteado, está relacionado con ese asunto.

Peña Payano indicó que la administración estatal realizó una consulta al gobierno federal y que no contaba con los elementos para continuar con la iniciativa.

“Por eso desde marzo, y luego desde mayo es que se cancela la iniciativa, porque tuvimos que hacer la gestión y no hubo ningún desembolso. Respecto a si hubo un borrador del contrato o no hubo un borrador, tengo que hacer la averiguación porque no estoy en el detalle de la agencia, aunque ya la secretaria de la Familia ha salido públicamente a contestar este asunto”, dijo Peña Payano.

El funcionario añadió que, según explicó la directora de PRFFA, la controversia relacionada con la persona que ya no dirige Adsef estuvo vinculada a incumplimientos en comunicaciones que pudieron haber expuesto al gobierno a la pérdida de fondos federales.

“En el tema de la persona que ya no está dirigiendo la Adsef, según explicó la directora de PRFFA, hubo recurrencia de no contestar y posiblemente nos vimos expuestos a perder fondos federales”, sostuvo.

Ante la pregunta de por qué no se había separado antes de su puesto a la entonces administradora de Adsef, Peña Payano señaló que hubo un proceso de evaluación.

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“Eso se hace una evaluación, recuerda que hubo unas transiciones, se le da una oportunidad también como a todo empleado. Incluso, la secretaria de la Gobernación (Norma Burgos), cuando llega a finales de verano, reúne a las personas y se llegó a un momento que era insostenible y por eso se determinó, como siempre son los empleados de confianza, libre selección y libre remoción, sacar a la que era administradora”.

“El pueblo de Puerto Rico merece la verdad”

Peña Payano insistió en que existen versiones encontradas y que la manera de establecer qué ocurrió es mediante la revisión de evidencia documental y de las declaraciones de las personas involucradas.

“Aquí hay alegaciones de parte y parte y el pueblo de Puerto Rico merece la verdad. ¿Cómo se consigue eso? Vuelvo, reconciliando la evidencia que hay: mensajes de texto, si es que hay algo, correos electrónicos y las declaraciones de cada cual”, afirmó.

El secretario también hizo referencia a una vista pública que estaba pautada en el Senado y que fue cancelada. Según dijo, Roig Fuertes estaba dispuesta a comparecer.

“Como cuestión de hecho, hoy había una vista pública en el Senado y se canceló la misma y la secretaria de la Familia estaba más que dispuesta a ir a hablar. Una persona que tiene alguna duda, alguna sospecha, no se expone a una vista pública ante el pleno y ella estuvo más que dispuesta. Por alguna razón se canceló, pero no es falta de transparencia y yo creo que en la discusión se reconocen esas discusiones, pero el decir que no hemos querido contestar, que no hemos sido transparentes, pues me parece incorrecto”, dijo.

Finalmente, al ser cuestionado directamente sobre si a Roig Fuertes le habían solicitado explicaciones sobre el asunto del contrato, Peña Payano reiteró que la secretaria de la Gobernación se reunió con las funcionarias involucradas y destacó que la titular de Familia había estado ofreciendo declaraciones públicas.