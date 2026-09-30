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“Esta señora se ha atrevido a amenazarme con golpearme”: Suzanne Roig ante señalamientos de la exjefa de ADSEF

La secretaria del Departamento de la Familia respondió a Blanca Medina

30 de septiembre de 2026 - 1:27 PM

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La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. (Xavier Araújo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, aseguró este miércoles que la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz, amenazó con golpearla.

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“Esta señora se ha atrevido a amenazarme con golpearme ante la secretario de la Gobernación (Norma Burgos)”, dijo Roig Fuertes. “Esa señora hizo amenazas en su conversación con la secretaria de la Gobernación de agredirme físicamente y también lo hizo en su oficina con su equipo de trabajo”, agregó.

En entrevista con el programa “Normando en la Mañana” por NotiUno 630 AM, Roig Fuertes añadió que Medina Díaz no tiene “ningún tipo de credibilidad” y “que se está yendo por lo fácil de crear una noticia porque no puede (y) ni siquiera tiene la capacidad de reconocer su incompetencia”.

Las expresiones se produjeron en medio de la controversia surgida tras la destitución de Medina Díaz, quien alegó que sus diferencias con Roig Fuertes comenzaron luego de que se negara a firmar un contrato por $38.5 millones que, según afirmó, no podía otorgarse con los fondos disponibles.

Por su parte, la secretaria de la Familia sostuvo que la destitución de Medina Díaz respondió a razones relacionadas con su desempeño al frente de la agencia.

“La realidad es que ella se está yendo por lo más fácil, para tratar de ocultar las incompetencias y cómo sus inacciones pusieron en riesgo el beneficio del PAN de nuestros niños. No tenía el más mínimo conocimiento de los procesos. No contestaba el teléfono, no participaba de reuniones claves que tenían que ver con su gestión administrativa”, añadió Roig Fuertes.

Asimismo, la titular del Departamento de la Familia acusó a Medina Díaz de mentir. “Otro asunto, ella miente. Esa señora no estaba retirada. Esa señora tenía un contrato en la propia Adsef…, un contrato que ella apenas ejecutó”, dijo Roig Fuertes.

Cuando se le preguntó quién nombró a Medina Díaz al cargo, comentó que “esas posiciones, como establece la ley, ciertamente, es el secretario que lo nombra, en consulta con la gobernadora (Jenniffer González Colón) y yo tengo absoluta deferencia a todos nombramientos que la señora gobernadora hace y poder trabajar en equipo asuntos, que con esta señora no fue posible”.

Entonces, se le insistió si fue el exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech, a lo que respondió: “No tiene nada que ver”, mencionó Roig Fuertes. Luego, reveló las supuestas amenazas de agresión.

“Esta señora insiste en unas cosas que no tienen sentido y que no son ni tienen nada que ver con la realidad de por qué ella fue despedida”, afirmó la funcionaria, quien alegó que el presunto contrato en controversia no llegó ni a borrador, ya que se detectó que no era viable. Aseguró que cuenta con pruebas de que no se solicitaron fondos para el mismo.

“Mira, una vez más, esta señora le falta la verdad”, expresó Roig Fuertes, quien rechazó los señalamientos de Medina Díaz de que se le hostigara para que firmara el acuerdo. “A ella misma se le notificó que ese proyecto no podía ser viable”, insistió.

“La realidad es que ella se está yendo por lo más fácil para tratar de ocultar la incompetencia y cómo sus acciones pusieron en riesgo el beneficio del PAN, de nuestros niños”, dijo. Insistió en que Medina Díaz “no contestaba el teléfono, no participaba de reuniones”.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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