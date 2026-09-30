Investigan cómo llegó antigua granada a una tienda en Bayamón

Las autoridades informaron que destruyeron la granada hallada el martes en una tienda de Bayamón, mientras todavía intentan identificar el origen del artefacto.

El director de la División de Explosivos de la Policía, Ismael Cartagena, indicó a El Nuevo Día que la demolición se llevó a cabo a eso de las 5:30 p.m. de ayer en los predios del Polígono de Tiro de la agencia en Isla de Cabra.

“Se hizo la demolición controlada ayer mismo. El color del humo que salió significa que tenía carga explosiva en el interior”, sostuvo Cartagena.

Explicó que se trataba de una granada de origen militar, “modelo MK-2, tipo piña, fabricada como para 1945, más o menos ya finalizando la Segunda Guerra Mundial”.

También detalló que cuando explota, se “fragmenta y cada fragmento se convierte en un proyectil a nivel de un calibre .357, comparando con un arma de fuego”.

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Pese a su antigüedad, Cartagena dijo que “estaba bien conservada, en buenas condiciones. Todo el mecanismo estaba funcional”.

Sin embargo, destacó que “cuando sale de las manos de la milicia, lo trabajamos con un artefacto explosivo improvisado, porque no sabemos si se alteró el mecanismo”.

El oficial señaló que las personas que estuvieron cerca del artefacto fueron afortunadas de que el gancho de seguridad no se salió con el movimiento de la caja donde estaba la mercancía dejada en una tienda de artículos de segunda mano ubicada en la PR-174 en Bayamón.

Asimismo, Cartagena informó que, durante el día de hoy, miércoles, los agentes han estado entrevistando a empleados del establecimiento y revisando vídeos de cámaras de seguridad para determinar quién habría llevado la caja.

“Es un lugar donde se reciben donaciones y las personas no se tienen que identificar. Solamente se mira que las donaciones estén en buenas condiciones”, dijo el teniente.

“Cuando estaban sacando las cosas (de la caja) y clasificando, se dieron cuenta”, añadió. “Cuando se activan estos protocolos siempre mantenemos comunicación con el FBI y ATF”.

Comentó que usualmente ATF rastrea los números de serie de los explosivos, pero esta granada “no tenía, porque no le ponían para ese entonces”, es decir, en el tiempo en que fue fabricada.

Según Cartagena, en el pasado han encontrado artefactos explosivos entre las pertenencias de personas que habían sido soldados en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.