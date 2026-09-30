Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
30 de septiembre de 2026
93°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan cómo llegó antigua granada a una tienda en Bayamón

La Policía indicó que el artefacto ya fue destruido y se avisó a las autoridades federales sobre el hallazgo

30 de septiembre de 2026 - 12:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que el humo oscuro que salió al demoler la granada en Isla de Cabra probaba que tenía carga explosiva activa en el interior. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades informaron que destruyeron la granada hallada el martes en una tienda de Bayamón, mientras todavía intentan identificar el origen del artefacto.

RELACIONADAS

El director de la División de Explosivos de la Policía, Ismael Cartagena, indicó a El Nuevo Día que la demolición se llevó a cabo a eso de las 5:30 p.m. de ayer en los predios del Polígono de Tiro de la agencia en Isla de Cabra.

“Se hizo la demolición controlada ayer mismo. El color del humo que salió significa que tenía carga explosiva en el interior”, sostuvo Cartagena.

Explicó que se trataba de una granada de origen militar, “modelo MK-2, tipo piña, fabricada como para 1945, más o menos ya finalizando la Segunda Guerra Mundial”.

También detalló que cuando explota, se “fragmenta y cada fragmento se convierte en un proyectil a nivel de un calibre .357, comparando con un arma de fuego”.

Pese a su antigüedad, Cartagena dijo que “estaba bien conservada, en buenas condiciones. Todo el mecanismo estaba funcional”.

Sin embargo, destacó que “cuando sale de las manos de la milicia, lo trabajamos con un artefacto explosivo improvisado, porque no sabemos si se alteró el mecanismo”.

El oficial señaló que las personas que estuvieron cerca del artefacto fueron afortunadas de que el gancho de seguridad no se salió con el movimiento de la caja donde estaba la mercancía dejada en una tienda de artículos de segunda mano ubicada en la PR-174 en Bayamón.

Asimismo, Cartagena informó que, durante el día de hoy, miércoles, los agentes han estado entrevistando a empleados del establecimiento y revisando vídeos de cámaras de seguridad para determinar quién habría llevado la caja.

“Es un lugar donde se reciben donaciones y las personas no se tienen que identificar. Solamente se mira que las donaciones estén en buenas condiciones”, dijo el teniente.

“Cuando estaban sacando las cosas (de la caja) y clasificando, se dieron cuenta”, añadió. “Cuando se activan estos protocolos siempre mantenemos comunicación con el FBI y ATF”.

Comentó que usualmente ATF rastrea los números de serie de los explosivos, pero esta granada “no tenía, porque no le ponían para ese entonces”, es decir, en el tiempo en que fue fabricada.

Según Cartagena, en el pasado han encontrado artefactos explosivos entre las pertenencias de personas que habían sido soldados en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

“No sabemos qué pasó en este caso, pero anteriormente hemos trabajado con situaciones de personas que pertenecieron a la milicia, que han fallecido y al recoger las cosas, los familiares encuentran cosas como esta”, afirmó.

Tags
GranadaPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 30 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: