La comisionada residente Jenniffer González comparecerá este viernes ante la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes para testificar sobre los comentarios que realizara a finales de enero en un acto político, donde alegó –ante simpatizantes– que sabía de la supuesta persecución que sufren sus seguidores que laboran en agencias públicas.

“Lo que la Comisión está buscando es que se sepa la verdad. La comisionada residente hizo unas afirmaciones en su discurso de que había presidentes de comités municipales (del Partido Nuevo Progresista, PNP) y empleados públicos que estaban siendo amenazados con ser botados del gobierno, así que buscaremos la verdad de esas expresiones”, dijo el representante popular Héctor Ferrer Santiago, presidente de la Comisión Anticorrupción.

Las expresiones de González se produjeron cuando existe la expectativa de que, en algún momento del año, anuncie que aspirará la candidatura a la gobernación por el PNP, a pesar de que el primer ejecutivo, Pedro Pierluisi, ha insistido que buscará la reelección. Los resultados de una encuesta divulgada esta semana por El Nuevo Día revelaron que, en una hipotética primaria, la comisionada residente recibiría el apoyo del 64% de los afiliados a la Palma, frente a un 25% de Pierluisi.

PUBLICIDAD

En entrevista con este medio, Ferrer Santiago no precisó si la Comisión ha recibido información adicional sobre presuntas presiones o persecución en las agencias de gobierno.

“No voy a adelantar ni publicar información que haya podido recibir la Comisión porque pondría en entredicho cualquier testigo o información que hayamos o no recibido”, dijo el legislador.

Ferrer Santiago sí adelantó que posterior a la deposición de González citará al exsenador novoprogresista Nelson Cruz, quien ocupa un puesto de carrera como vigilante de recursos naturales.

“Mediante entrevistas en radio, (Cruz) ha expresado que él se siente perseguido en su agencia de gobierno. Al momento que entendamos pertinente, esperamos citarlo”, sostuvo Ferrer Santiago sobre Cruz, quien en el ciclo electoral pasado fue uno de los simpatizantes más vocales de la entonces gobernadora Wanda Vázquez, quien cayó derrotada en primarias ante Pierluisi.

Previamente, Pierluisi ha dicho que “no ha habido instrucción de mi parte para que aquí se esté castigando, de forma alguna, a personas por asuntos estrictamente político partidistas”.

El representante de primer término, por otra parte, rechazó que la citación de González a vista pública deba interpretarse como un “acto político” o que esté relacionado con sus propias aspiraciones en el próximo ciclo electoral. Ferrer Santiago ha sido mencionado como una alternativa del Partido Popular Democrático para la comisaría residente.

“No tiene que ver absolutamente nada con cualquier aspiración política que yo pueda tener en el futuro. Yo ni me he sentado a tomar la decisión de si voy a aspirar o no en 2024″, dijo Ferrer Santiago.