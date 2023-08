Tras cancelar la vista pública para evaluar la designación de Yanira Raíces Vegas como secretaria del Departamento de Educación, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, aseguró este lunes que dicho cuerpo legislativo considerará las credenciales de la funcionaria, pero no pudo garantizar lo mismo para el juez Jorge Rafael Rivera Rueda, nombrado a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Tengo que reunirme con los compañeros (senadores) y tener un caucus”, respondió a preguntas sobre si el nombramiento de Rivera Rueda “estaba colgado”.

El viernes, luego de que el gobernador Pedro Pierluisi oficializara la designación de Rivera Rueda, el presidente del Senado se expresó en contra de la nominación y de las actuaciones del primer ejecutivo al enviar el nombramiento sin procurar el consejo y consentimiento de dicho cuerpo legislativo, lo que calificó de “inaceptable”.

“No solo le hace un flaco servicio a la democracia puertorriqueña, sino que macula a quien designa, pues llega ante el Senado como un intento de imposición en lugar de producto del diálogo y el consenso que impera en el mandato constitucional de consejo y consentimiento”, dijo el viernes líder senatorial.

En 2021, Pierluisi ya había designado Rivera Rueda al mismo cargo, junto a Edgar Figueroa Vázquez como presidente alterno. Los cuerpos legislativos, sin embargo, no actuaron sobre los nombramientos.

“El gobernador, después de dos años y medio, no ha entendido que hay un gobierno compartido. Se habían hecho unos reclamos… y el gobernador no escuchó el consejo y envió a la misma persona que fue rechazada por el Senado el año pasado, que fue rechazada por los comisionados electorales, que tiene un señalado que vive en otro sitio… y eso no es actuar con buena fe de parte del gobernador”, subrayó Dalmau este lunes.

Bajo la ley electoral vigente, la confirmación de un presidente o presidente alterno de la CEE requiere –de no haber consenso entre los comisionados electorales– el favor de dos terceras partes de los miembros de ambos cuerpos legislativos.

“Siempre estoy dispuesto al diálogo, soy optimista… pero si no se pueden lograr los votos, pues no hay los votos”, puntualizó durante una conferencia de prensa en la que anunció una ofensiva legislativa dirigida a crear un “Código Ambiental” que le permita al país preservar sus recursos naturales ante el cambio climático.

Sobre la designación de Raíces, Dalmau aseguró que canceló la vista pública que estaba pautada para hoy, lunes, porque la funcionaria no había completado la entrega de documentos necesarios para su evaluación. “La propia secretaria había dicho que si podía cambiar la vista unos días, yo tuve una situación también de calendario y entonces, pues, decidimos posponerla”, señaló, tras lo cual aseguró que la designación “se va a atender”.

Al respecto, anticipó que no hay fecha para la evaluación, en vista pública, de la designada secretaria Raíces.