Un proyecto de ley propone otorgar licencia provisional para egresados de escuelas de Medicina Veterinaria no acreditadas

Un proyecto de ley presentado ante el Senado permitiría que egresados de escuelas de Medicina Veterinaria no acreditadas por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA, por sus siglas en inglés) tengan una opción para poder ejercer la profesión en Puerto Rico.

La medida está dirigida a ofrecer una licencia provisional para aquellos estudiantes de instituciones fuera de Estados Unidos que no están acreditadas por la entidad que vela por los estándares académicos y administrativos para la profesión en territorio estadounidense y un puñado de instituciones internacionales.

La exposición de motivos hace referencia a The School of Veterinary Medicine de la Universidad Ana G. Méndez y cómo beneficiaría a sus egresados, pero el vicepresidente de la institución académica, Edgardo Rosaly Manfredi , sostuvo que la escuela está autorizada a operar por AMVA y ya en la segunda de tres fases de acreditación.

“Tiene información incorrecta”, expresó Rosaly Manfredi, en entrevista telefónica. “Nos extrañó que nosotros, siendo la primera universidad, la única universidad en Puerto Rico con una escuela de Medicina Veterinaria, no nos hubiese consultado” , añadió.

El Proyecto del Senado 110 , de la autoría del senador novoprogresista Carmelo Ríos , dispone que se concederá una licencia provisional de un año para ejercer la medicina veterinaria en Puerto Rico a egresados de universidades no acreditadas por AVMA y que estén pendientes a tomar los exámenes de reválida de Puerto Rico y Estados Unidos.

“Actualmente, solo una universidad, la Universidad Ana G. Méndez, ofrece el programa de Doctorado en Veterinaria. Sin embargo, la institución fue recientemente inaugurada. A causa de esto, no está acreditada por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, obligando a los profesionales realizar sus estudios en los Estados Unidos continentales o, en ciertos casos, fuera de la nación americana”, lee la exposición de motivos.

La institución puertorriqueña estrenó su doctorado en Medicina Veterinaria este año académico, autorizado por el Consejo de Educación de la AVMA. Como parte de la creación de un nuevo programa doctoral, aún no recibe la acreditación completa de la agencia profesional, sino que tiene una acreditación provisional en ruta hacia la acreditación completa, según la página web de AVMA.

Los primeros dos requisitos para tomar el examen de reválida de veterinaria de América Latina (NAVLE, por sus siglas en inglés) son ser egresados o estudiantes candidatos a graduación de universidades acreditadas por el Consejo de Educación de AVMA, apuntó Rosaly Manfredi, enumerando los criterios que aparecen en el portal de solicitud de la prueba. No se descarta que lo puedan tomar estudiantes de universidades no acreditadas por AVMA, pero deben poseer, entonces, certificaciones o acreditaciones de otras entidades.

El senador precisó que el proyecto está dirigido a individuos que completan sus estudios en universidades, por ejemplo, en República Dominicana, México o España , pero no pueden ejercer al regresar a la isla debido a los obstáculos que enfrentan para tomar el examen de reválida local o de Estados Unidos.

Relató que, en ocasiones, laboran en clínicas como técnicos veterinarios, puestos que no les permiten tener la solvencia económica necesaria para pagar sus préstamos estudiantiles y costear la reválida.

“Nos pusimos a ver cuáles eran las mejores prácticas, qué se puede hacer, cómo lo han hecho en otros lados. Queremos hacer algo rápido, que podemos dar (una licencia provisional de) un año con una extensión de ocho meses. La razón es que no queremos que estén toda la vida sin coger la reválida porque la idea no es bajar la calidad del servicio”, explicó Ríos.

El vicepresidente de Asuntos Académicos destacó, en tanto, que The School of Veterinary Medicine está encaminada a recibir su acreditación completa una vez gradúe a su primera clase y los egresados tomen la reválida. Los porcentajes de aprobación de NAVLE son uno de los criterios para obtener la acreditación de AVMA.

“Por mucho tiempo, hemos trabajado aquí en decir que tenemos déficit de médicos, pero cuando hablamos de veterinarios, vemos estas historias de horror que no hay veterinarios, que, para poder atender a nuestras mascotas, es complicado y carísimo”, expresó Ríos. “Tenemos técnicos veterinarios, son cientos que podemos tener en nuestras clínicas (laborando como médicos veterinarios), bajo supervisión… No dan abasto, y esa lucha está ahí, entre los que practican de manera ilegal y los que están siguiendo la ley y no han podido tomar la reválida”, agregó.