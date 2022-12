El doctorado honoris causa que la Universidad de Puerto Rico (UPR) concedió ayer al comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa Filomeno, pudiera –a juicio de varios senadores– abrir la puerta para que el veterano funcionario cumpliera con el requisito académico que impone la Ley 20-2017 para ser nominado y confirmado para ocupar el cargo en propiedad.

“Te confieso que yo no lo sé. Tendría que preguntarle a la universidad. No te podría decir a ciencia cierta el equivalente de lo que podría ser un doctorado honoris causa. También estaríamos especulando si el gobernador (Pedro Pierluisi) cambiaría su designación de interino a uno en propiedad”, dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

Ante una petición de El Nuevo Día, la secretaria de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, se limitó a señalar que el peso que tendría el grado honoris causa para propósitos del cumplimiento del rescatista con los requisitos legales “es un análisis que se estaría haciendo”.

PUBLICIDAD

“Hay juntas acreditadoras de todas estas preparaciones (que otorgan) doctorados, maestrías”, agregó Dalmau, también presidente de la Comisión de Nombramientos, sobre entidades que consultaría previo a llegar a cualquier interpretación acerca del valor del grado concedido a Correa Filomeno.

La Ley 20-2017, que creó el Departamento de Seguridad Pública (DSP), dispuso que el comisionado del Nmead deberá “haber obtenido, como mínimo, un grado académico de maestría de una institución universitaria debidamente acreditada”, además de contar con destrezas administrativas o experiencia en manejo de emergencias. Al anunciar el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales, el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, expresó que concedía a Correa Filomeno “este título honorífico por su trayectoria y experiencia profesional”.

“Si fuéramos a preguntar en una opinión legal, y yo fuera el abogado, me inclinaría a (postular) que ese reconocimiento (del grado honoris causa) fuera, a su vez, un reconocimiento de que pudiera tener el mismo conocimiento que un doctor entrenado en horas de clase y créditos que, después de todo, se transfieren a la práctica. Nino, sin duda, tiene las cualidades, el favor público y la opinión, que también es importante, porque parte de lo que hacen las agencias es comunicar y dar servicios”, sostuvo, por su parte, el senador Carmelo Ríos, portavoz alterno de la minoría novoprogresista.

Sin embargo, Ríos advirtió que, en una entrevista radial, Ferrao dio a entender que “parecería que es un reconocimiento (a Correa Filomeno) y no un requerimiento para cumplir con ley”.

Entre los senadores consultados, el independiente José Vargas Vidot fue el más contundente al expresar su apoyo a que el cuerpo legislativo conceda al doctorado honoris causa el valor necesario para interpretar que Correa Filomeno cuenta con las cualificaciones que impuso la ley orgánica del DSP.

PUBLICIDAD

“Un doctorado honoris causa no es otra cosa que la consideración seria, rigurosa e inflexible, documentada, de un comité académico que durante mucho tiempo se sienta para analizar si la trayectoria, el desempeño, las capacidades, la preparación y otras características equivalen a las destrezas que se invocan cuando se gradúa alguien de un doctorado académico. Un doctorado honoris causa no es un ‘chijí-chijá’, no es un premiecito, no es un acto de simpatía, tiene un valor”, planteó Vargas Vidot, quien tildó el requisito de maestría contenido en la Ley 20-2017 como una “hipocresía” dirigida a impedir que Correa Filomeno ocupara el cargo.

Correa Filomeno, paralelamente a desempeñar sus funciones como comisionado interino, se encuentra completando un bachillerato y una maestría en línea, grados que, según indicó al aceptar el reconocimiento de la UPR, espera terminar en marzo de 2023.

“Mi impresión es que un honoris causa no puede sustituir el requisito académico. Pero el caso de Nino Correa es un caso sui generis (único). Creo que existe un consenso de que es la persona capacitada para el puesto, en donde hay depositada una confianza del país. Es un tema con muchos matices, porque también preocupa enmendar los requisitos para ajustarlos a una sola persona, creo que todos podemos reconocer que no es la práctica más saludable. Si debe ser la realidad en este caso, pues creo que no hay una respuesta absoluta. De que la gente confía en él, en eso creo que hay un consenso bien amplio”, recalcó la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

PUBLICIDAD

Por su parte, la senadora popular Gretchen Hau afirmó que el grado honoris causa es un elemento que amerita consideración en el análisis sobre la elegibilidad de Correa Filomeno para ocupar el cargo.

“No conozco el detalle de si equivale o convalida (el requisito legal), pero si es un aspecto nuevo para que él pueda cumplir con los requisitos que están en ley, pues qué bueno que lo tiene y vamos a analizarlo a ver si por fin puede ser nombrado en propiedad. (…) Está sujeto a interpretación”, dijo Hau, vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos.

En declaraciones escritas tras anunciarse el otorgamiento del doctorado honoris causa, Correa Filomeno afirmó que “este grado lo veo como un reconocimiento a mi experiencia y como un estímulo para continuar mis estudios de bachillerato y maestría, que espero culminar en marzo. Gracias a mi familia por su apoyo incondicional, al gobernador Pedro Pierluisi por su confianza, a todos los compañeros de trabajo y de vida en el Nmead, y a todos los puertorriqueños que me dan la bendición cuando me ven en la calle”.