A pesar de la oposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el senador novoprogresista Gregorio Matías afirmó que no claudicará en su esfuerzo por lograr un “retiro incentivado” para un sector de empleados públicos esenciales no cobijados por la anulada Ley 80-2020 .

“¿Resignarnos a que los servidores públicos se van a retirar con la indigna pensión de un 26%? No lo vamos a hacer”, subrayó Matías, quien no descartó acudir a los tribunales para retar a la JSF, de ser necesario. “Para mí, es inaceptable que la Junta me diga ‘esto está trancao’ y que no podemos hacer nada”, agregó.