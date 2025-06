Hace 28 años tenía una gran necesidad en mi vida y, para lograr lo que deseaba no tenía el dinero ni el tiempo de vacaciones suficientes. Me resigné. Así es la vida. Un día me llamó una amiga y, por primera vez, compartí con alguien esa urgencia interior. “Tienes que expresarlo”, dijo ella, “compártelo, deja que otros se enteren y lánzalo a los cuatro vientos y se dará”. Muy tímida, y hasta avergonzada, comencé a soltar las palabras. El sueño se cumplió.