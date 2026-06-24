Thomas Rivera Schatz rechaza proyecto que devolvería ajustes del salario mínimo a la Legislatura

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, consignó este miércoles su firme rechazo a que la facultad de establecer el salario mínimo regrese a la Asamblea Legislativa, tal como propone una medida aprobada esta semana en la Cámara de Representantes y que está ahora ante el escrutinio senatorial.

El líder del Senado afirmó que no “permitirá” que se cumpla el objetivo del Proyecto de la Cámara 1115, pero no precisó qué trámite, si alguno, se le dará.

“Yo no entiendo cómo es que quieren poner en manos de políticos las decisiones del salario mínimo... No voy a permitir que regrese a la Legislatura eso. Esa es mi opinión. No sé lo que van a hacer los compañeros. Ya hablaré con ellos, a ver qué ellos piensan”, sostuvo el líder senatorial, durante una conferencia de prensa en su oficina legislativa.

En la alternativa, sugirió emular el modelo del gobierno federal, que utiliza como base para fijar el salario mínimo el costo de vida. “Yo creo que hay que mirar la canasta, lo que le cuesta a un ciudadano promedio tener lo básico para vivir y, con esa información, fijar un mínimo, y entonces que el mercado determine lo demás”, detalló.

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Rivera Schatz sugirió emular el modelo del gobierno federal, que utiliza como base para fijar el salario mínimo el costo de vida. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La Cámara de Representantes aprobó el lunes un proyecto para eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, y devolverle a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo, un paso que, según los opositores a la legislación, representa un “retroceso” para la clase trabajadora.

La medida, en su lugar, crea una junta asesora temporal por un año para evaluar y recomendar ajustes salariales exclusivamente para los trabajadores agrícolas, empleados exentos y aquellos que reciben propinas que no se beneficiaron del aumento al salario mínimo aprobado por la Legislatura en 2021.

Al cumplir el año de vigencia, la junta asesora propuesta deberá rendir un informe detallado que evalúe el impacto y las consecuencias de las alzas salariales en los pequeños y medianos negocios, así como sus efectos directos e indirectos en la economía de Puerto Rico. Dicho documento servirá, según la legislación, para confirmar, mediante la información obtenida, el análisis del proceso de aumentos sobre las categorías laborales bajo su jurisdicción.

“La pericia sobre el tema no la tiene necesariamente un cuerpo político. El cuerpo político puede reaccionar o puede legislar con recomendación de un ente que tenga la pericia y la capacidad y conozca el tema, pero yo creo que no debemos meternos en eso”, subrayó Rivera Schatz.

“Enviaron una carta, sectores comerciales e industriales, los detallistas y, verdad, yo puedo entender su preocupación y creo que hay que buscar una solución, pero cuando ellos suben los precios, no hay una comisión que diga: ‘Vamos a verificar los datos, que no tenga un impacto’”, agregó.

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La Ley de Salario Mínimo (Ley 47-2021) colocó en manos de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la responsabilidad de determinar los ajustes salariales. Previo a la aprobación de ese estatuto -cuando el asunto estaba bajo jurisdicción de la Legislatura-, hacía 13 años que no se aprobaba un alza al salario mínimo.

El incremento más reciente se había otorgado, en 2009, por disposición del gobierno federal.El primer aumento dispuesto por la Ley 47, a $8.50 la hora, fue efectivo el 1 de enero de 2022. Para el 1 de julio de 2023, aumentó a $9.50 la hora y, el 1 de julio de 2024, incrementó a $10.50 la hora. Este último aumento estuvo sujeto al visto bueno de la Comisión Evaluadora.

Por los pasados meses, grupos sindicales han advertido que la aprobación del proyecto de ley implicaría un deterioro en las condiciones laborales de miles de trabajadores.