“Te puedo asegurar que hoy (lunes), luego de esa vista del jueves, los 19 votos del PNP, aunque no he hablado con todos los senadores, van a ser a favor del doctor Víctor Ramos. Ninguno, y perfecto derecho tienen, me ha expresado reservas. Luego de lo que el doctor Carlos Díaz nos presentó allí, sinceramente no veo cómo un senador le pueda votar en contra al nombramiento, a menos que hayan otros intereses ajenos al proceso”, manifestó Morales.