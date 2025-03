El camino de Víctor Ramos Otero hacia su confirmación como secretario del Departamento de Salud luce cada vez más despejado, pese a los señalamientos levantados sobre alegada malversación de fondos y conflictos de interés cuando presidió el Colegio de Médicos Cirujanos, afirmaron este viernes la gobernadora Jenniffer González y varios senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), luego de que el galeno compareciera, un día antes, en Comisión Total, ante la Cámara alta.

De hecho, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, adelantó que la votación sobre el nombramiento de Ramos Otero podría efectuarse este lunes, de recibirse un informe positivo. El PNP, presidido por González, domina 19 de los 28 escaños senatoriales.

Aunque Rivera Schatz no quiso revelar si favorecerá a Ramos Otero, sus homólogos Juan Oscar Morales y Gregorio Matías ya aseguraron su voto a favor. Ángel Toledo, también del PNP, dijo que se inclina a favorecer la designación, pero esperará por la entrega de unos documentos que Rivera Schatz le solicitó a Ramos Otero para tomar una determinación final.

“Estoy complacido de que todo el mundo tuvo la oportunidad de preguntarle, de confrontarlo de manera directa con temas que eran sensitivos y que había muchas versiones, no necesariamente similares, había versiones encontradas. Así que me complace que todos los senadores tuvieron la oportunidad de confrontarlo a él y al doctor Carlos Díaz (Vélez)”, expresó Rivera Schatz, en alusión, con este último, al actual presidente del Colegio, quien también depuso ante la Comisión Total y ha encabezado las denuncias contra Ramos Otero.

Tras la vista del jueves, que se extendió por más de 10 horas, la gobernadora se mostró satisfecha con la participación de Ramos Otero. “Todo quedó bastante claro, y confío que el Senado pueda ejercer su consejo y consentimiento la próxima semana”, declaró.

“Llevamos dos meses. Siempre he dicho que parece una novela de Corín Tellado, y el final no fue el que esperaba el villano. El villano, siendo el presidente del Colegio de Médicos, con nombre y apellido (Carlos Díaz Vélez), que públicamente lanzó una campaña de lodo y descrédito contra el doctor Víctor Ramos”, esbozó González, en conferencia de prensa desde el Coca Cola Music Hall, en San Juan, donde ella y su nominado, entre otros jefes de agencia, participaron de talleres sobre manejo de emergencias.

Desde el Senado, Rivera Schatz señaló, en tanto, que esperará por la entrega de documentos que le requirió a Ramos Otero “para corroborar, para pulir las versiones; así que, cuando vea eso, sabré cómo voy a votar”.

Las principales preocupaciones de Rivera Schatz iban dirigidas a cómo Ramos Otero se proponía responder al posible recorte de fondos federales de parte de la administración de Donald Trump. “Él tiene unos asesores que le prepararon cuatro escenarios posibles, así que me parece que ahí hay algún plan de contingencia y algún mapa de ruta, si ocurriera algún tipo de recorte”.

Mientras, Morales y Matías coincidieron en que Díaz Vélez no logró evidenciar las alegaciones que ha presentado contra Ramos Otero.

“Te tengo que decir que me sorprendió porque, a pesar de que se habían hecho unas acusaciones serias (de) irregularidades, corrupción, hablaban de malversación de fondos, ninguno de esos documentos (que Díaz Vélez presentó) demostraban las acusaciones que venían acompañadas. Creo que Carlos Díaz no tuvo éxito en poder sustentar esas denuncias”, comentó Morales.

Matías reconoció, por su parte, que se inclinaba a votar en contra de Ramos Otero, pero decidió apoyarlo tras escuchar los testimonios de ambos galenos.

“Las supuestas alegaciones que se decían contra él son falsas, pero, más allá de eso, Víctor Ramos demostró que tiene un conocimiento claro de lo que va a hacer en el Departamento de Salud, que es lo que a mí me interesa. No tengo nada que me impida a darle el voto a Víctor Ramos, porque el alegato que hacía Carlos Díaz quedó sin fundamentos”, planteó.

“Creo que las alegaciones se hicieron sal y agua ayer (jueves); creo que esas alegaciones no se sostenían con la evidencia. Soy abogado, creo en la justicia y creo en la prueba, y si usted tiene una alegación y me la fundamenta y me presenta prueba, la voy a entender. Pero, lamentablemente, el doctor Carlos Díaz escogió sustentar sus alegaciones con documentos incompletos, escogió dejar fuera de unos documentos las partes en las que se reiteraba que no había habido ningún tipo de señalamiento o de actividad errónea en el actuar del doctor Ramos”, dijo, en tanto, Toledo.

Defensa a Ferraiuoli

Sobre el presunto vínculo de la secretaria designada de Estado, Verónica Ferraiuoli, en la controversia entre Ramos Otero y Díaz Vélez, la gobernadora defendió el asesoramiento legal que la licenciada –que también aguarda confirmación legislativa– dio al Colegio.

“Era abogada del Colegio de Médicos y no del doctor Víctor Ramos. No era abogada del (fallido) plan (médico para galenos ideado por Ramos), sino del Colegio. En función a eso, hizo asesorías al Colegio de Médicos sobre qué le convenía y que no. Muy curiosamente, la licenciada Ferraiuoli le pidió al actual presidente del Colegio que le permitiera a ella renunciar al privilegio de abogado-cliente para poder hablar de esas transacciones y de lo que pasó allí, y el actual presidente no le autorizó. ¿Qué casualidad? ¿Por qué le niega eso? Porque sabe que puede demostrar, a la saciedad, las cosas que allí ocurrieron”, manifestó González.

Pese a que Ferraiuoli estaba en la conferencia de prensa, la gobernadora optó por responder preguntas sobre los señalamientos contra la nominada. Ferraiuoli asentía con la cabeza mientras escuchaba a González.

Durante su testimonio ante la Comisión Total, Díaz Vélez señaló que Ferraiuoli asesoró a Ramos Otero en cuanto al “contenido y la forma de pagaré” de un préstamo que tomó y no le informó a la Junta de Gobierno del gremio mientras lo presidía.

Aunque estaba en la conferencia de prensa, la secretaria designada de Estado, Verónica Ferraiuoli, no emitió declaraciones.

Mientras, la gobernadora recalcó que “no ha habido una sola acusación y las agencias federales han demostrado que no hay una investigación hacia el doctor Víctor Ramos”.

“Le envié una carta (a Díaz Vélez) pidiendo esos documentos para hacer una evaluación del nombramiento y, al día de hoy, todavía no he recibido un solo papel que ese señor dijo que tenía disponible para mí, y eso habla de su mendaz conducta de mentirle al pueblo”, aseveró González, a preguntas de la prensa.

Tal como El Nuevo Día reseñó a base de una de dos auditorías realizadas por el Colegio, Ramos Otero tomó un préstamo de $125,000 a un usurero, de nombre Carlos Rodríguez Rivera, para pagar nómina del fallido plan médico para galenos que intentó crear, denominado Golden Cross Health Plan Corp. La auditoría sobre el préstamo la comisionó el propio Díaz Vélez, según su testimonio.

Díaz Vélez alegó, igualmente, que, bajo la presidencia de Ramos Otero, los miembros del Colegio se quejaban de la marcada politización del gremio, una entidad sin fines de lucro. Alegó que, en la sede de la organización, se hicieron actividades del Partido Demócrata.

