Señalando que se encuentran en “una coyuntura crítica”, el Equipo de Mediación de los casos de Título III ha solicitado este lunes, con carácter de urgencia, posponer la fecha límite para presentar un nuevo informe sobre sus trabajos.

En una moción suscrita por la jueza líder del Equipo de Mediación, Barbara J. Houser, el grupo que tiene a su cargo encontrar terreno común entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y diversos acreedores de Puerto Rico, pidió a la jueza Laura Taylor Swain, postergar por un mes, la presentación del informe de mediación enmendado y discutir su contenido en marzo del año entrante.

A menos de que Swain, quien preside el proceso para reestructurar las obligaciones financieras de Puerto Rico, apruebe otra cosa, Houser debe presentar su informe enmendado el próximo 10 de enero.

De acuerdo con la moción, en parte, el pedido para posponer el informe enmendado responde a las fechas festivas, lo que ha requerido suspender las negociaciones y reanudarlas, con toda probabilidad, en la semana del 6 de enero de 2020. Tales conversaciones tomarían todo el mes de enero, se indicó.

Pero según el documento, la razón principal para la moción urgente se encuentra en la posibilidad de que las partes puedan llegar a un entendido que permitiría a la JSF radicar un nuevo plan de ajuste para las obligaciones del gobierno central. Si ese entendido se produce, habría que insertar en el proceso de mediación a otras partes que, al presente, no están en la mesa de negociación, explicó Houser.

El pasado 11 de diciembre, la jueza Swain presidió la audiencia general de los casos de Título III y allí se discutió un primer informe de mediación y se acordó que habría un informe enmendado para el 10 de enero próximo.

En síntesis, Houser sugirió a Swain que permita que los litigios contra Puerto Rico o los incoados desde la JSF contra acreedores y similares continúen su curso, incluyendo los litigios que buscan anular parte de la deuda de la isla.

Si en efecto, Swain concede la moción urgente, ello implicará que la agenda de litigios sugerida inicialmente y que comenzaría a partir de marzo próximo con la discusión del caso de la Autoridad de Carreteras y Transportación, podría posponerse.

“En este momento, las negociaciones se encuentran en una coyuntura crítica”, reza el informe de la jueza presidenta de la Corte de Quiebras en el Distrito Norte de Nueva York.

“Dado el lugar donde estamos y el número de otras partes que necesitarán ser incluidos en negociaciones futuras si las negociaciones actuales son exitosas, sería contraproducente para el Equipo de Mediación radicar su informe enmendado el 10 de enero de 2020”, agrega el documento al plantear que ante la falta de claridad, sería “virtualmente imposible” ofrecer una agenda que resulte en la confirmación de un nuevo plan de ajuste.