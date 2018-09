Para los editores de The New York Times, cuando el año pasado, el huracán María se aproximaba a Puerto Rico, era claro que el desastre natural ameritaba la cobertura del diario estadounidense y ese ejercicio periodístico no podía ser distinto a lo que se hizo en Texas con el huracán Harvey o en el estado de la Florida tras la embestida del huracán Irma.

Ese objetivo de arrojar luz sobre el peor desastre que haya vivido Puerto Rico en un siglo, requirió asignar recursos para cubrir los efectos del fenómeno atmosférico en la isla, pero también ha requerido seguir la secuela del huracán María a nivel continental.

Allí, el ciclón que apaleó a Puerto Rico el 20 de septiembre del año pasado, ha tomado diversos matices. Desde el traslado de miles de puertorriqueños en busca de refugio durante la emergencia o las decisiones que se han tomado en la capital federal para atender el desastre hasta una reconfiguración del escenario político en lugares como la Florida. Ello, a medida que aquellos que huyeron de la precariedad, han decidido echar raíces en el continente.

“Ustedes ven esto como una noticia de Puerto Rico, pero realmente (el huracán María) es una noticia americana. Katrina no fue solo acerca de Nueva Orleans o un estado. Hay personas de Nueva Orleans viviendo ahora en otros estados y que después de vivir Katrina, fueron afectados por el huracán en Texas”, dijo Marc Lacey, editor nacional de The New York Times al establecer un paralelo entre los eventos que vivió el estado tejano con el huracán Harvey el año pasado y las ramificaciones del huracán María en Puerto Rico unas dos semanas más tarde.

“Una cosa que hemos aprendido, después de un desastre tras otro es que FEMA (la Agencia Federal de Manejo de Emergencias) es una de esas agencias a las que los gobiernos miran y toman en consideración en momentos de gran necesidad y eso probablemente, es demasiado tarde”, indicó por su parte, Dean Baquet, director ejecutivo de The New York Times.

Pero según Baquet, después de cada desastre natural, fuera Katrina en su nativa Nueva Orleans, Sandy en Nueva York y Nueva Jersey o los fuegos forestales en California, cuando se habla de la respuesta a un desastre, los gobiernos estadounidenses continúan dejando de lado, los grandes temas en torno a la protección de la vida y la propiedad como sería la relocalización de personas que viven en áreas de riesgo o el cambio climático.

Sabiendo que tras el huracán María, a Puerto Rico le queda un largo trecho para su recuperación, Lacey y Baquet participarán este miércoles de un foro en la Universidad del Sagrado Corazón, donde ambos periodistas discutirán la cobertura de The New York Times en el pasado año y los temas que todavía quedan pendientes y que merecen continuar en la agenda de los gestores de política pública.

El conversatorio, denominado “Staying with the Story: 365 days After Hurricane María”, será moderado por Luis Alberto Ferré Rangel, principal oficial de Innovación Social y principal asesor editorial para GFR Media, y se transmitirá en vivo, a partir de las 10:00 a.m. a través de www.elnuevodia.com.